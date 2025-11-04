Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden yapılan duyuruda, Türkiye’deki yetkili satıcılarına karşı rekabeti sınırlayıcı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla, kadın, erkek, çocuk ve medikal kategorilerinde terlik ve ayakkabı üretimi ile dağıtımı yapan MUYA hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Açıklamada, firmanın hem fiziksel mağazalar aracılığıyla satış yapan perakendecilerin hem de e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren bayilerin yeniden satış fiyatlarını belirlediği ve bayilerin pasif satış yapmasını engellediği iddialarına yer verildi:

"Başka bir ifadeyle şirketin, bayilerin ve perakendecilerin ürünleri kendi belirledikleri fiyatlarda satmalarını ve bayilerin farklı bölgelerdeki müşterilerden gelen ürün taleplerini karşılamak üzere satış yapmalarını engellediği iddia edilmektedir. Bilindiği üzere internet üzerinden verilen siparişler de pasif satış kapsamında değerlendirilmektedir. Kurul tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu uygulamaların rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığı değerlendirilecek, deliller ışığında şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği tespit edilecektir."

Yaptırım uygulanacak mı?