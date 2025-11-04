Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin alışveriş kararlarını doğrudan etkileyen indirimli satış reklamlarının Reklam Kurulu tarafından titizlikle takip edildiği ifade edildi.

Yılın en yoğun indirim dönemini oluşturan kasım kampanyaları süresince gerekli denetimlerin gerçekleştirileceği vurgulandı ve açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen, tüketiciyi yanıltan, gerçeğe aykırı veya aldatıcı nitelik taşıyan uygulamalara karşı idari müeyyideler gecikmeksizin uygulanacaktır”

O ürülere dikkat

“Satın alınacak mal veya hizmeti, ‘avantajlı fiyat’, ‘en düşük fiyat’, ‘yıldızlı ürün’ gibi ifadelerden bağımsız olarak emsalleriyle karşılaştırın. İndirim oranlarına dikkat edin. Mal veya hizmetin değerinin çok altında satışa sunulduğu durumlarda internet sitesinin ilgili satıcıya ait olup olmadığını kontrol edin. Sosyal medya üzerinden yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olun. İnternet sitesinde SSL sertifikası ve 3D Secure gibi güvenlik unsurlarının bulunup bulunmadığını kontrol edin.‘1 alana 1 bedava’, ‘3 al 2 öde’ gibi koşullu kampanyalarda, şartların hangi ürünler için geçerli olduğunu dikkatle inceleyin.”

''Tarihler açıklanmalı''

“İndirime konu ürünlerde tüketiciyi yanıltabilecek, gerçekte olandan daha fazla indirim yapılıyormuş izlenimi oluşturabilecek ifadelerden ve görsellerden kaçınılmalıdır.”

Kampanya koşulları ve diğer etmenler

“Tüketiciye sunulan ‘avantajlı fiyat’, ‘yıldızlı ürün’, ‘en düşük fiyat’ gibi kampanyalarda kullanılan algoritmalara ilişkin şeffaf bilgilendirme yapılmalıdır. Koşullu satış kampanyalarında, hangi ürünlerde ve hangi şartlarda geçerli olduğu açıkça belirtilmelidir. Tüketicilerin haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması amacıyla yürütülen denetim faaliyetleri kararlılıkla sürdürülecektir”