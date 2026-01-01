Son Mühür - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin’in Tera Yatırım A.Ş. yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanması tartışmalara yol açmıştı. Bu gelişmenin ardından Alptekin’in görevinden ayrıldığı bildirildi. Tera Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Fecir Alptekin’in görevinden ayrıldığını kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, ayrılığın gerekçesi olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan bağımsız üye kriterleri işaret edildi.

Kasım ayında göreve gelmişti

Kasım ayında Tera Yatırım tarafından yapılan açıklamaya göre, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kadir Boy’un 10 Kasım 2025 tarihinde görevinden ayrılması üzerine, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Fecir Alptekin getirilmişti. Alptekin’in aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına ve Denetim ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine atandığı da açıklanmıştı.

Şirket tarafından bilgilendirme yapıldı

Şirket tarafından bugün yapılan bilgilendirmede, Alptekin’in durumunun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.6 maddesinin (ç) bendi kapsamında değerlendirildiği ve bu değerlendirme sonucunda bağımsız üye sıfatını taşıyamayacağı kanaatine varıldığı ifade edildi. Alptekin’in bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı belirtildi.

Atama yakında duyurulacak

Tera Yatırım, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği için uygun adayın belirlenmesinin ardından, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca atama yapılacağını ve sürece ilişkin gelişmelerin mevzuat doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Yönetim kurulunun mevcut yapısı da açıklandı

KAP’ta yer alan bilgilere göre Tera Yatırım’ın yönetim kurulu başkanlığı görevini ekonomist Emre Tezmen yürütüyor. Tezmen, 14 Nisan 2023 tarihinden bu yana görevde bulunuyor ve icrada görevli yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini ise ekonomist Gül Ayşe Çolak üstleniyor. Çolak da yine 14 Nisan 2023’ten bu yana yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor ve icrada görevli olmayan üyeler arasında bulunuyor. Şirketin icrada görevli yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Emir Münir Sarpyener, aynı zamanda Tera Yatırım’da genel müdürlük görevini yürütüyor. Tera Yatırım’daki tek bağımsız yönetim kurulu üyesi ise 27 Haziran 2025 tarihinde göreve başlayan ekonomist Kerem Alkin. İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Alkin, aynı zamanda Denetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

Fecir Alptekin kimdir?

1975 yılında İstanbul’da doğan Fecir Alptekin, ortaöğrenimini İtalyan Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde tamamladı.

Meslek hayatına gazetecilik alanında adım atan Alptekin, Cumhuriyet Gazetesi ve Yeni Binyıl’da muhabir-editör olarak görev yaptı. Daha sonra halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama alanlarında çalışmalarını sürdürdü. Novartis Pharma, TÜSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu’nda çeşitli görevlerde bulundu. Alptekin, 2006–2018 yılları arasında Turkuvaz Medya Grubu’nda Kurumsal İletişim Grup Başkanı olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 11 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atandı.