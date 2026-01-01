Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bölgesel diplomasi trafiği kapsamında Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov’u Ankara’da ağırladı. Türkiye’nin arabuluculuk ve güvenlik diplomasisindeki rolünün bir kez daha vurgulandığı bu üst düzey buluşmada, Ukrayna sahasındaki son gelişmeler ve savaşın küresel yansımaları masaya yatırıldı. Görüşme, Ankara’nın hem Karadeniz güvenliği hem de uluslararası istikrar konusundaki kararlılığını temsil eden önemli bir temas olarak kayıtlara geçti.

Savaşın küresel etkileri ve barış diplomasisi masada

Güvenlik kaynaklarından edinilen detaylara göre görüşmenin ana gündem maddesini, Ukrayna’da devam eden çatışmaların mevcut durumu ve bu gerginliğin uluslararası arenaya olan etkileri oluşturdu. İbrahim Kalın ve Rustem Umerov, Rusya-Ukrayna savaşının sadece bölgesel bir sorun olmadığını, küresel enerji ve gıda güvenliğinden jeopolitik dengelere kadar geniş bir yelpazede riskler barındırdığını değerlendirdi. Barışın yeniden tesisi için yürütülebilecek diplomatik faaliyetlerin yanı sıra müzakere süreçlerinde gelinen son aşama ve bölgedeki aktörlerin atabileceği stratejik adımlar kapsamlı bir şekilde analiz edildi.

Esir takası ve insani koridor başlıkları görüşüldü

Görüşmenin en hassas başlıklarından birini ise savaş esirlerinin durumu oluşturdu. Ukrayna’nın Rusya elindeki esirlerinin serbest bırakılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar ve olası bir esir takası mekanizmasının işleyişi hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Türkiye’nin daha önceki süreçlerde üstlendiği kolaylaştırıcı rolün devamlılığı üzerinde durulurken, esir değişimi meselesinin insani boyutları ve sürecin hızlandırılmasına yönelik stratejik koordinasyonun önemi vurgulandı.

Sistematik iş birliği ve kararlılık mutabakatı

MİT Başkanı Kalın ve Sekreter Umerov, iki ülke arasındaki istihbari ve güvenlik odaklı diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda tam mutabakata vardı. Mevcut iş birliği formatlarının korunarak, kurumlar arası sistematik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Toplantı sonunda, bölgesel ortamın değişken yapısı göz önünde bulundurularak Ankara ve Kiev hattındaki temasların kesintisiz devam etmesinin, hem kriz yönetimi hem de kalıcı barış arayışları için hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.