Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin özellikle mutlak butlan sürecinin önemli isimlerinden olan Veysi Uyanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan hakkında atılan iddialara yanıt verdi.

Veysi Uyanık: Tek bir iddiamı çürütemediniz

Yayınladığı açıklamasında oğlu CHP MYK üyesi Ahmet Hakan Uyanık üzerinden bir algı operasyonu yapıldığını belirten Veysi Uyanık, doğruları tanık olarak mahkemede de söylediğini aktararak, “Ben partim ve ülkem için doğru tarafta durdum.

Doğruları tanık olarak mahkeme huzurunda söyledim. Hiçbir sözümü yalanlayamadınız, tek bir iddiamı çürütemediniz. Şimdi yine aynı yöntemle algı üretmeye çalışıyorsunuz. Oğlum üzerinden kurduğunuz senaryo ise Sayın Genel Başkanımızın duruşuna çarpıp yerle bir oldu” diye konuştu.

“Ben yalnızca milletin vicdanına güveniyorum”

Son olarak, yalnızca hukuka ve milletin vicdanına güvendiklerinin altını çizen CHP’li Veysi Uyanık, sosyal medyada gündem olan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yurt dışından yürütülen operasyonların ve kirli algı kampanyalarının gönüllü sözcülüğünü yapmayı gazetecilik sanabilirsiniz. Ben ise yalnızca hukuka, hakikate ve milletin vicdanına güveniyorum. Sizlerin sonuna da tanıklık edeceğim”