Son Mühür - Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 2-0 yenerek galibiyet özlemine son verdi. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren goller penaltıdan Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski’den geldi. Penaltı vuruşunu kullanmadan önce Anderson Talisca, tribünlerden yükselen ıslıklarla karşılaştı.

Yaşananların ardından Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Talisca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Disiplin, alkış olmadığında bile, motivasyon olmadığında bile, kimse sana inanmadığında bile, her gün devam edebilmektir. Tekrar ettiklerinle bir kimlik yaratırsın. Eğer rol yapmakta ısrar edersen, aklın o kişi olduğuna inanır."

Rakip: Nice

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde Fransız temsilcisi Nice ile karşılaşacak. Temsilcimiz, turnuvadaki ilk maçında Dinamo Zagreb’e 3-1 yenilmişti. Fransız ekibi Nice ise Roma karşısında sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.