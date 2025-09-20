Son Mühür/Merve Turan- Show TV’nin yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken dizisi Kızılcık Şerbeti, Doğa ve Firaz karakterleri arasındaki sahneler nedeniyle tekrar gündeme geldi. RTÜK incelemesinin ardından senaryoda yapılan değişiklikler, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

RTÜK incelemesi ve revize edilen bölüm

Dizinin önceki bölümlerinde Doğa’ya gelen mesajın Fatih’e ait olduğu ortaya çıkarken, Firaz’ın yeni gizli aşkı ise Demet olarak ekranlara taşındı. RTÜK’e yapılan şikayetler sonrası, dizi yönetimi sahneleri yeniden kurguladı. Yeni bölüm fragmanı dijital platformlardan kaldırılırken, senaryo revizyonu ile izleyiciye sunuldu.

Yasak aşk hikayesi devam ediyor

Dördüncü sezonda da reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti’nde, Sıla Türkoğlu’nun canlandırdığı Doğa ile Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in oynadığı Firaz arasındaki yasak ilişki öne çıkıyor.

Önceki bölümlerde Doğa ve Firaz arasındaki yakınlaşma, bölüm finalinde yayımlanan mesaj sahnesiyle ortaya çıkmıştı. Bu sahne, sosyal medyada tartışmalara yol açtı; bazı izleyiciler dizinin dengesinin bozulduğunu ifade ederken, bazıları ise sahnelere tepki gösterdi.

Revize senaryoda neler değişti?

Yeni bölümde, Doğa’ya gelen “Sana çok aşığım” mesajı Fatih’e ait olarak gösterildi ve Doğa–Firaz yakınlaşması sona erdi. Ancak Firaz’ın aldatma hikayesi senaryoda devam ediyor. Revize edilen bölümde Firaz, yeni gizli aşkı Demet ile görüntülendi. Sahnede Firaz’ın sarıldığı kadının yüzü ekrana yansıtılmadı; yalnızca kırmızı ojeli eli ve “Love” yazılı tüy desenli dövmesi gösterildi.

Demet’in kimliği merak konusu

Demet karakterinin kimliği, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Sosyal medyada “Demet kim?” sorusu gündem olurken, bazı kullanıcılar yeni bir karakterin dizide rol alacağını, bazıları ise mevcut bir karakterin gizemli biçimde geri döneceğini öne sürdü. Firaz’ın Nursema’yı Demet ile aldattığı senaryo, tartışmaları yeniden alevlendirdi.