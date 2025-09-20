Son Mühür- Geçtiğimiz haftalarda, şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez’i 4 yıl boyunca ölümle tehdit eden A.U.S., polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece ‘ısrarlı takip’ ve ‘tehdit’ suçlarından adli kontrol şartıyla ev hapsine gönderilmişti.

Avukatlardan yeni açıklama: “Taciz devam etti”

Ece Seçkin’in avukatları, yaptıkları son açıklamada şüphelinin tacizlerine ara vermediğini dile getirdi. Avukatlar, şüpheli hakkında 3 haftalık hastane gözlemi kararı verildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Geçtiğimiz hafta müvekkillerimizi uzun süredir takip ve tehdit eden şüpheli hakkında yasal süreç başlatılmış, şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak İstanbul dışındaki ikamet adresi nedeniyle verilen karar, şüpheliyi engellemeye yetmemiştir.”

Taksiciye adres paylaştı

Avukatların verdiği bilgilere göre şüpheli, 16 Eylül 2025 tarihinde bulunduğu ilden bir taksiciyle anlaşarak Ece Seçkin’in adres ve telefon bilgilerini paylaştı. Taksiyi Seçkin’in evine yönlendiren şüpheli, sanatçıya ulaşmaya çalıştı.

Can güvenliği endişesi

Avukatlar, şüphelinin adres bilgilerini elinde bulundurması ve tacizlerine devam etmesi nedeniyle Seçkin’in can güvenliğinin ciddi risk altında olduğunu vurguladı.

Yapılan suç duyurusu üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda gözlem kararı verildi.

3 haftalık gözlem kararı

Şüpheli A.U.S. hakkında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 74/1. maddesi gereği 3 haftalık gözlem altına alınma kararı uygulanıyor. Sürecin devamı, gözlem sonunda elde edilecek rapora göre şekillenecek.

Ece Seçkin: “Ben güvendeyim, kadınlar huzurlu yaşasın”

Yaşadığı korkuyu dile getiren Ece Seçkin, şu ifadeleri kullandı: “Süreç boyunca yaşadığım korkuyu dile getirip canınızı sıkmak istemedim. Ancak maalesef şahsa verilen ev hapsine rağmen bu olaylar gerçekleşti.

Avukatlarım Şirin Çalık ve Gökhan Eker’e, soruşturmayı titizlikle yürüten savcımıza, İstanbul Asayiş Büro Amirliği ve Beylikdüzü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne teşekkür ederim.

Tek bir kadının bile huzursuz hissetmeden yaşayabileceği bir hayat diliyorum. Şahıs, hastanede tedavi altında, ben ise güvendeyim.” Seçkin, destek mesajı gönderen herkese de teşekkür etti.