Son Mühür- Şahin, paylaşımında aile kurumunun Türk toplumunun en sağlam dayanağı olduğunu vurgulayarak, örf, adet, milli ve manevi değerlerin ise toplumu birbirine bağlayan en güçlü unsurlar olduğunu belirtti. Açıklamasında, “2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi, bu değerlerin devletimiz ve milletimiz için taşıdığı önemin en açık göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

“Aileyi hedef alan yayınlar topluma zarar verir”

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda yer alan yasak aşk kurgusunun ardından sosyal medyada çok sayıda tepki paylaşılmıştı. RTÜK Başkanı Şahin, bu çerçevede yapılan yayınların yalnızca ekranla sınırlı kalmadığını, çocukların ruhunu, gençlerin geleceğini ve toplum huzurunu doğrudan etkilediğini belirtti.

“Gereği kararlılıkla yerine getirilecek”

Şahin, kamuoyundan gelen tepkilerin ve RTÜK’e ulaşan şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini kaydederek, “Bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır” dedi. Açıklamasında ayrıca, “Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle ‘Aile Yılı’ vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir” ifadelerini kullandı.

Yayıncılara teşekkür

RTÜK Başkanı Şahin, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve âdetlere, millî ve manevi değerlere özen gösteren kuruluşlara teşekkür ederek, bu hassasiyetin artarak devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.