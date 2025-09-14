Son Mühür- İstanbul ve yurt dışında gördüğü tedavilerle bir süre sonra konuşmaya başlayan Kaya, destekle yürümeye başlamıştı. Ancak gerçek anlamda özgürlüğüne kavuşması için yıllar süren yoğun bir tedavi ve çaba gerekiyordu.

Ablasını kaybetti, umudunu kaybetmedi

22 Mart 2020’de ablası Dilek Kaya, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Bu acı kayba rağmen Mutlu Kaya mücadelesinden vazgeçmedi. Hayata sıkı sıkıya tutunan genç kadın, 10 yılın sonunda desteksiz yürüyebilmeyi başardı.

“Bazen 100 adım atabiliyorum”

Mutlu Kaya, artık 30 ile 100 adım arasında desteksiz yürüyebildiğini söyledi. Psikolojik durumuna göre bu adım sayısının değiştiğini ifade eden Kaya, “Doktorlar öleceğimi söylüyordu, yaşamamın mucize olacağını belirtiyorlardı. Ama ben pes etmedim. Yıllarca tedavi için çırpındım, kimse el uzatmadı. Hep yanımda olan bir tek kahramanım vardı, ablam Songül. Onun desteğiyle başardım. Şimdi tek başıma adımlar atabiliyorum” dedi.

“Ablama sözüm var”

Ablası Dilek Kaya’ya, mezarına yürüyerek gideceğine dair söz verdiğini anlatan Mutlu Kaya, “Mücadelem hiç bitmeyecek. Çok iyi bir hastanede tedavi görmem gerekiyor. Doktorlar iyileşme şansım olduğunu söylüyor, bu bana umut veriyor. Ablama verdiğim sözü tutacağım” diye konuştu.