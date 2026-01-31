Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastane yönetimine yönelik siyasi müdahale ve fiili saldırı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu, yaşananlara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak sağlık kurumlarında artan siyasi baskı ve şiddet sarmalına dikkat çekti.

“Yaşananlar sağlıkta süregelen baskının vahim bir yansımasıdır”

SES tarafından yapılan açıklamada, basına yansıyan iddiaların münferit olmadığı vurgulanarak, sağlık kurumlarında uzun süredir devam eden siyasi müdahalelerin ciddi sonuçlar doğurduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşandığı basına yansıyan ve hastane yöneticisine yönelik fiili saldırı iddiaları, sağlık kurumlarında uzun süredir dile getirdiğimiz siyasi baskı, keyfi müdahale ve şiddet sarmalının vahim bir yansımasıdır.

SES olarak; kimden ve hangi gerekçeyle gelirse gelsin, şiddetin her türlüsünü reddediyor ve öfkeyle kınıyoruz.”

“Sağlık kurumları siyasi güç alanı değildir”

Açıklamada, sağlık kurumlarının bilimsel, hukuki ve kamusal ilkelerle yönetilmesi gerektiğinin altı çizilerek, idari süreçlerin siyasi baskıya maruz bırakılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi:

“Sağlık kurumları; siyasi nüfuz alanları değil, bilimsel, hukuki ve kamusal ilkelerle yönetilmesi gereken hizmet alanlarıdır.

İdari bir personel işleminin, siyasi kimlik taşıyan kişilerce baskı unsuru hâline getirilmesi ve bunun fiili saldırıya dönüşmesi kabul edilemez.”

“Bu olay münferit değil, sistematik bir sorunun sonucudur”

SES, yaşanan olayın tekil bir durum olmadığına dikkat çekerek, yıllardır süren siyasi müdahalelerin sağlık kurumlarının işleyişini olumsuz etkilediğini belirtti:

“Ne yazık ki bu olay münferit değildir. Yıllardır sağlık kurumlarında yaşanan siyasi müdahaleler, idari süreçleri felç etmekte; liyakati, kurumsal işleyişi ve çalışma barışını zedelemektedir.

Bu baskılar, yalnızca yöneticileri değil, doğrudan doğruya sağlık emekçilerinin motivasyonunu, güvenliğini ve hizmet üretme koşullarını olumsuz etkilemektedir.”

“Şiddet ‘kendi aramızda halledildi’ denilerek örtülemez”

Olay sonrası yapılan açıklamalara da tepki gösteren sendika, şiddetin üzerinin örtülmemesi gerektiğini vurguladı:

“Olay sonrasında yapılan ‘kendi aramızda hallettik’, ‘sulh sağlandı’ şeklindeki açıklamalar, yaşanan şiddetin ve yarattığı kurumsal tahribatın üzerini örtmemelidir.

Şiddet, taraflar arasında kapatılacak bir mesele değil; kamusal sorumluluk gerektiren hukuki ve toplumsal bir suçtur.”

“Bu yaklaşım yeni baskıları cesaretlendirir”

SES, olayın bu şekilde geçiştirilmesinin benzer müdahaleleri teşvik edeceğine dikkat çekti: “Bu yaklaşım, benzer müdahalelerin ve baskıların cesaretlendirilmesi anlamına gelmektedir.”

“Sağlık emekçileri baskı altında çalışamaz”

Açıklamada, sağlık çalışanlarının güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamına sahip olması gerektiği bir kez daha vurgulandı:

“SES olarak bir kez daha vurguluyoruz: Sağlık kurumları siyasi güç gösterilerinin alanı değildir. Sağlık emekçileri, baskı ve tehdit altında çalışmaya zorlanamaz.

Şiddetin normalleştirilmesine, görmezden gelinmesine ve ‘idare edildi’ anlayışıyla geçiştirilmesine izin vermeyeceğiz.”

Yetkililere çağrı: “Şeffaf soruşturma başlatılsın”

Sendika, yetkilileri yaşanan iddiaları tüm yönleriyle araştırmaya davet ederek şu çağrıda bulundu: “Yetkilileri; yaşanan iddiaları tüm yönleriyle şeffaf biçimde araştırmaya, sağlık kurumlarında siyasi nüfuzun sonlandırılması için gerekli idari ve hukuki adımları atmaya davet ediyoruz.”

“Nitelikli sağlık hizmetinin yolu şiddetsiz ortamdan geçer”

Açıklama, sağlık hizmetlerinin niteliği ile çalışma koşulları arasındaki doğrudan ilişkiye dikkat çekilerek sonlandırıldı:

“Sağlık emekçilerinin güvenli, huzurlu ve baskıdan uzak çalışma ortamı, nitelikli sağlık hizmetinin ön koşuludur.

Şiddetsiz, liyakat esaslı ve demokratik bir sağlık ortamı için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. SES İzmir 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir 2 No’lu Şube"

Ne olmuştu?

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üç gün önce yaşanan olayda, MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak ile Hastane Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü M. Celaleddin Uzun arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Yeniçırak’ın, Uzun’u darp ettiği iddia edilmişti. Olay sonrası Uzun darp raporu almıştı.

Hastanede “Beyaz Kod” verilerek acil durum alarmı başlatılmıştı, Başhekim Prof. Dr. Savaş Yakan’ın müdahalesiyle gerginlik sonlandırılmıştı. Olayın ardından siyasi isimlerin devreye girdiği öne sürülmüştü.