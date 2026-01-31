Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Oto Galericileri Esnaf Odası’nda polemik yaşanan genel kurul konuşmalarının ardından, sahnede plaket töreninin gerçekleştiği sırada odanın kurucularından Mithat Dabak ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata arasında ufak çaplı bir gerginlik yaşandığı görüldü.

Gerginlik büyümeden sona erdi

Protokol üyelerinin ve katılımcıların gözü önünde yaşanan sözlü atışma, çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden sona ererken, salondaki dikkatler bir anda sahneye çevrildi. Herhangi bir fiziki müdahaleye dönüşmeyen gerginlik, genel kurul sürecinde yaşanan tartışmaların yankısının plaket törenine de taşındığını gösterdi.