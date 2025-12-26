Ünlü rock müzisyeni Teoman, İstanbul Bebek’te sabah saatlerinde simit alırken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teoman, emeklilik açıklamaları ve esprili sözleriyle dikkat çekti.

“Artık sabah insanıyım”

Bir arkadaşıyla kahvaltıya gitmek üzere dışarı çıktığını söyleyen Teoman, günlük rutinlerinin değiştiğini dile getirdi. Sanatçı, “Arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum, emekli olunca hayat biraz böyle oluyor” sözleriyle yeni yaşam temposuna gönderme yaptı.

Emeklilik tanımı: “Tam değil, yarı”

Emeklilik sürecine dair samimi açıklamalarda bulunan Teoman, klasik emeklilik anlayışına pek uymadığını ifade etti. Ünlü rockçı, “Artık erken yatan, erken kalkan biriyim. Sabah 06.30’da spor yapıyorum. İnsan gençken biraz şapşal oluyor” dedi.

“Tam emeklilik bana göre değil”

Müzik kariyerine tamamen nokta koymayacağını vurgulayan Teoman, “Tam emeklilik hiçbir zaman olmayacak. Ama sanırım hep yarı emekli olarak kalacağım” ifadeleriyle sahnelerden tamamen uzaklaşmayacağının sinyalini verdi.

Eski Teoman’a tek cümlelik mesaj

Muhabirlerin “Eski Teoman’a ne söylemek isterdiniz?” sorusu ise röportajın en gülümseten anlarından biri oldu. Ünlü sanatçı bu soruya, “Hiçbir şey… Sadece Teoman’a ‘efendi ol’ derdim” yanıtını verdi.