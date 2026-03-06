Son Mühür- ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim Orta Doğu’da birçok ülkeyi etkilerken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde de hava trafiği geçici olarak durdurulmuştu.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle tiyatro turnesi için Dubai’de bulunan oyuncular Şevket Çoruh ve İlker Ayrık bir süre Türkiye’ye dönememişti.

Dubai’de uçuşlar iptal edildi

Bölgedeki saldırılar ve güvenlik endişeleri nedeniyle Dubai’de hava sahasında kısıtlamalara gidilmişti. Uçuşların iptal edilmesi, kentte bulunan birçok kişinin planlarını değiştirmek zorunda kalmasına neden olmuştu.

“Bir Baba Hamlet” adlı tiyatro oyunu için Dubai’de bulunan oyuncular Şevket Çoruh ve İlker Ayrık da bu gelişmeler nedeniyle Türkiye’ye dönemeyerek bir süre kentte beklemek zorunda kalmıştı.

Alternatif rota ile Türkiye’ye döndüler

Uçuşların yeniden planlanmasının ardından oyuncular alternatif bir güzergah üzerinden Türkiye’ye dönebildi. Yolculuğun Umman’ın Maskat kenti üzerinden gerçekleştiği ve toplamda yaklaşık 18 saat sürdüğü öğrenildi.

Zorlu yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaşan ekip, sosyal medya üzerinden durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

İlker Ayrık’tan teşekkür mesajı

Oyuncu İlker Ayrık, Türkiye’ye döndüklerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Ayrık mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz.

Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun.”