Son Mühür - İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan iki ünlü isim, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kandil mesajı paylaştılar

Şevval Şahin, Regaip Kandili’nde sosyal medya hesabından manevi bir paylaşım yaptı. Şahin, Instagram hikayesinde "Kalpten edilen tüm dualar kabul olsun" mesajını paylaştı.

''Dualarımız kabul, gönlümüz ferah olsun"

Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir diğer ünlü isim Şeyma Subaşı da Regaip Kandili dolayısıyla mesaj paylaştı. Subaşı, mesajında "Regaip Kandili mübarek olsun. Dualarımız kabul, gönlümüz ferah olsun" ifadelerini kullandı.

Neler yaşandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim’den bu yana birçok operasyon gerçekleştirildi. 18 Aralık’ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’taki 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Şüpheliler, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şarkıcı Yusuf Güney ile oyuncu Melisa Döngel de ifade verip test örneklerini sunduktan sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı. Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmakla suçlanıyor.