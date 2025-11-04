Son Mühür- Tenis sporunun tarihinde ayrı bir yere sahip olan 38 yaşındaki Sırp raket Novak Djokovic bir kez daha rekabetçi yüzünü göstermeye hazırlanıyor.

İtalya Tenis Federasyonu Başkanı Angelo Binaghi, Novak Djokovic'in Torino'daki ATP Finalleri'ne katılacağını doğruladığını açıkladı. Bu açıklama, 24 kez Grand Slam şampiyonu Djokovic'in sezon finalinden çekilebileceği yönündeki endişeleri yatıştırdı.



Sakatlığı nedeniyle Paris Masters'i kaçırmıştı...



Geçtiğimiz yıl sakatlığı nedeniyle sezon sonu turnuvasından çekilen dünya beşincisi Djokovic, Paris Masters'ı kaçırmış ve geçen ay Şanghay Masters yarı finalinde elemelerden gelen Valentin Vacherot'a yenildikten sonra forma giymemişti .



Binaghi, Pazartesi günü İtalyan radyo kanalı Rai Gr Parlamento'ya yaptığı açıklamada, "Djokoviç'in Torino'da olacağına dair teyit aldık" dedi.

9-16 Kasım tarihleri ​​arasında düzenlenecek ATP finallerinde dünyanın en iyi sekiz oyuncusu mücadele edecek. Djokovic, turnuvayı rekor kırarak yedi kez kazandı ve kupayı en son 2023'te kaldırmıştı.