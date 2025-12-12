Son Mühür - Galatasaray’dan 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey, Alman ekibinde beklediği performansı gösteremedi. Sakatlıklar ve istikrarsız oyunundan sonra, 25 yaşındaki futbolcu için ayrılık kapısı aralandı.

Bayern Münih'ten ayrılacak

Bir süredir Bayern Münih’ten ayrılacağı konuşulan Sacha Boey’un takımdan ayrılığı netlik kazanmaya başladı. Alman ekibinde gözden düşen Fransız sağ bek, kulüpteki eşyalarını topladı ve transfer sürecine hazırlanıyor. Ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, Sacha Boey ile ilgilenen kulüpler Bayern Münih’in kapısını çalmaya başladı. Bayern cephesinin de oyuncunun ayrılığına olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

İngiltere'den talip var

Haberde yer alan bilgilere göre, Sacha Boey’un en ciddi talibi Premier Lig ekibi Crystal Palace. İngiliz kulübünün yanı sıra birkaç takımın daha Fransız futbolcu için ilgilendiği belirtiliyor. Boey’un geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.