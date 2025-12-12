Son Mühür - Dursun Özbek, basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek’e, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi ile ilgili de soru soruldu.

Dursun Özbek’in Icardi sorusuna verdiği yanıt ise şöyle oldu:

“Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya. Icardi bizim en önemli oyuncularımızdan biri. Son 3 yılda verdiği katkıları kim inkar edebilir. Kendisi çok önemli bir sakatlık dönemi geçirdi, iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor, sembol olmuş bir isim. Galatasaray'ın ikon olmuş futbolcularından. Yönetimi bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor? Tekrar aynı yere geliyorum; dört bir yandan yaylım ateşi altındayız. Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyorlar. Hiç kimse Galatasaray'ı bozamaz. Herkes haber yaparken de haddini bilsin.”

Hacıosmanoğlu'na sert sözler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair bir basın toplantısı düzenledi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt veren Özbek, ayrıca aldığı bir duyumu da gazetecilerle paylaştı: "Şöyle bir duyum aldım; eğer başkan çıkar konuşursa bana bir şey derse ben de ona aramızda konuştuğumuz şeyleri ifade ederim. Sakın ha! Artık bu iş burada kalsın. Burada kalsın. Esas işimize dönelim. Kimsenin ne söyleyeceğinden değil. Hodrimeydan! Ne varsa söyle ama esas işimizden uzaklaşıyoruz. Yarın bizi futbolun paydaşları bu kavgalardan dolayı yargılayacaklar, kamuoyu nezdinde. Bir büyükleri, ağabeyleri olarak söylüyorum; Türk futboluna fayda getireceğini düşünüyorsan getirmez. Esas görevine dön!