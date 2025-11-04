Son Mühür- Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Bosna Hersekli teknik adamın kalp krizi geçirdiği belirtildi. Sağlık ekipleri Zizovic’e sahada ilk müdahaleyi yaparken, tribünlerde ve yedek kulübesinde büyük panik yaşandı.

Hastanede yaşamını kaybetti

Zizovic, saha kenarındaki müdahalenin ardından acilen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç yaşta gelen ölüm haberi hem kulüp camiasında hem de futbol kamuoyunda büyük üzüntüye yol açtı.

Oyuncular gözyaşlarına boğuldu

Maçın devam etmesi mümkün olmadı. Olayın şokunu atlatamayan futbolcuların ve teknik ekibin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Hakemler, yaşanan trajedi nedeniyle karşılaşmayı iptal etti.

Futbol camiasından taziye mesajları

Sırbistan Futbol Federasyonu başta olmak üzere birçok kulüp ve futbolcu, Zizovic’in vefatının ardından başsağlığı mesajları yayımladı. FK Radnicki 1923 kulübü, “Büyük bir lideri ve değerli bir insanı kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kariyerinde önemli başarılar

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan Mladen Zizovic, Sırbistan ve Bosna Hersek’te birçok takımda görev yaptı. Çalışkanlığı ve disipliniyle tanınan Zizovic, Radnicki 1923’te görev yaptığı kısa sürede takımın performansını yükseltmişti.