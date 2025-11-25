Son Mühür - Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), bu haftaki yürüyüşünde Aiolis Bölgesi’nin 12 antik kentinden biri olan Temnos Antik Kenti’ne rotasını çevirdi. Etkinlik, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak öğretmenlere ithaf edildi.

Tarih ve doğa aynı rotada buluştu

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TURBELDAK ekibi, Sarınasuhlar Köyü istikametinden başlayan yürüyüşte orman yolları, patikalar ve Görece Mevkisi'ndeki büyük–küçük göller çevresinde molalar verdi. Herodot’un da bahsettiği Temnos Antik Kenti kalıntılarına, halk arasındaki adıyla Görece Kalesi’ne ulaşılmasıyla parkur tamamlandı. Yaklaşık 11 kilometrelik etap, katılımcılara hem tarih hem de spor dolu bir gün sundu.

Başkan Çetin Akın’dan öğretmenlere karanfil

Etkinlik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir anlam taşıdı. Yürüyüşe katılan öğretmenlere, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın adına Yaz–Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert tarafından karanfil takdim edildi.

“Tarihi ve sporu birleştiren anlamlı bir gün yaşadık”

Yürüyüş Lideri Orhan Mert, etkinliğe ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Katılımcılarımız için keyifli, anlamlı ve kültürel yönü güçlü bir yürüyüş gerçekleştirdik. Temnos Antik Kenti’ne yaptığımız bu rota, bizler için adeta bir kültür gezisi niteliğindeydi. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlama fırsatı bulduk, Başkanımız Sayın Çetin Akın’ın hediyesini kendilerine takdim ettik. Bu düşünceli jest için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. TURBELDAK olarak fiziksel aktiviteye katılımı artırmayı, doğa sevgisini güçlendirmeyi ve bölgenin tarihsel mirasına farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceğiz.”