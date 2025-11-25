Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, Karali Mahallesi’nde Gökhan Şap’a ait müstakil evde akşam saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Alevler hızla evi sardı, ancak komşuların hızlı müdahalesi sayesinde evdeki aile üyeleri Gökhan Şap ve iki çocuğu hayatta kalmayı başardı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangının sebebi henüz belirlenemedi!

Yangın, saat 21.00 sıralarında Gökhan Şap’a ait müstakil evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede evi sararak büyük bir tehlike oluşturdu. Alevlerin hızla yayıldığını fark eden komşular, hızla eve koşarak içeride mahsur kalan Gökhan Şap ve çocuklarını kurtarmayı başardı. Komşularının yardımı sayesinde evdeki aile üyeleri herhangi bir can kaybı olmadan dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesi: Evde büyük hasar

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın evde büyük çapta hasara yol açtı. Evdeki eşyaların büyük kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için gerekli incelemeler başlatıldı.

Yangın sonrası inceleme başlatıldı: Olası nedenler araştırılıyor

Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Kırkağaç Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerinde incelemeler yaptı.