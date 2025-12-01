Manisa’da trafik ekipleri, kasım ayının son haftasında kent genelinde yoğunlaştırılan denetimlerde on binlerce aracı ve sürücüyü kontrol etti. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda binlerce trafik ihlali tespit edildi.

Binlerce sürücüye cezai işlem uygulandı

Yapılan kontrollerde toplam 7 bin 867 sürücüye idari yaptırım uygulandığı bildirildi. Denetim sonuçlarına göre en fazla ihlalin hız limitlerinin aşılması nedeniyle gerçekleştiği açıklandı. Bu kapsamda, belirlenen sınırların üzerinde seyreden 1.685 sürücüye ceza kesildi.

Park yasağı ve kask ihlalleri üst sıralarda

Hız ihlallerinin ardından en sık karşılaşılan ikinci kural ihlalinin park yasağına uymama olduğu belirtildi. Yasaklı alanlara park eden 1.469 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Üçüncü sırada ise kask ve koruyucu ekipman kullanılmaması yer aldı. Bu kapsamda 1.220 sürücüye ceza uygulandı.

Cep telefonu, emniyet kemeri ve kırmızı ışık denetimi

Uygulamalarda ayrıca seyir halindeyken cep telefonu kullandığı belirlenen 229 sürücüye, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen 73 sürücüye ve kırmızı ışık ihlali yapan 353 kişiye ceza kesildi. Emniyet kemeri kullanmayan 510 sürücüye işlem yapılırken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 82 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Tehlikeli sürüş davranışlarına da ceza kesildi

Makas atma, drift yapma ve abartı egzoz kullanımı gibi trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlar nedeniyle 57 sürücüye işlem uygulandı. Emniyet şeridini ihlal eden 24 sürücü de cezadan kaçamadı. Öte yandan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden tespit edilen 826 ihlal nedeniyle de sürücüler hakkında cezai işlem gerçekleştirildi.

Uygulamaların dağılımı açıklandı

Denetimlerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 5 bin 139, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ise 2 bin 728 işlem yapıldığı belirtildi. Toplamda düzenlenen 7 bin 867 para cezası karar tutanağıyla birlikte, kent genelinde trafik kurallarına uyumun artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.