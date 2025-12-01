Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevrenin korunmasına yönelik denetim çalışmalarını il genelinde sürdürdü. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde, bir işletmenin atık suyunu mevzuata aykırı biçimde Devlet Su İşleri’ne ait kanala deşarj ettiği belirlendi.

Savcılık talimatıyla işlem yapıldı

Denetim sırasında tespitin yapılmasının ardından İklim Zabıtası ekipleri, jandarma birimlerini bilgilendirdi. Nöbetçi savcılık talimatıyla ilgili kurumlara konu aktarılırken, işletme hakkında gerekli idari ve yasal işlemler uygulandı.

Dutlulu: Çevreyi kirletenlere müsamaha yok

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, amaçlarının gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakmak olduğunu vurguladı. Başkan Dutlulu, çevreye zarar veren uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek, Manisa genelinde kontrol ve yaptırımların aralıksız devam edeceğini kaydetti.