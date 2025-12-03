Son Mühür - 1 Ocak 2025’ten itibaren Türkiye genelindeki tüm tapu müdürlüklerinde zorunlu hale getirilen elektronik kimlik doğrulama sistemi, tapu güvenliğini artırmak için hayata geçirildi. Artık tapu devri, satış, bağış veya ipotek gibi tüm işlemlerde vatandaşların çipli kimlik ve parmak izi doğrulamasından geçmesi gerekiyor. Bu uygulamanın amacı, kimlik sahteciliği ve dolandırıcılık girişimlerini tamamen önlemek.
Vatandaş, işlemi gerçekleştirirken birkaç basit adımı izleyerek süreci tamamlıyor:
- Çipli Kimlik Kartı Cihaza Yerleştiriliyor
Tapu görevlisi, yeni nesil kimlik kartını doğrulama cihazına takıyor. Karttaki çip, kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde sisteme aktarıyor.
- Vatandaşın Parmak İzi Alınıyor
İşlem sahibinden cihaz aracılığıyla parmak izi vermesi isteniyor. Bu adım, işlemin en önemli kısmını oluşturuyor.
- İçişleri Bakanlığı Verileriyle Karşılaştırma
Alınan parmak izi ve kimlik bilgileri, anlık olarak İçişleri Bakanlığı veri tabanındaki bilgilerle eşleştiriliyor.
- Uyuşmazlık Durumunda İşlem Durduruluyor
Bilgiler doğrulanmazsa işlem sistem tarafından otomatik olarak durduruluyor ve tapu işlemi ilerlemiyor. Bu şekilde uygulama, hem vatandaşın mal varlığını hem de devlet kayıtlarının güvenliğini sağlamış oluyor.
İşlem bu durumlarda yapılmıyor
Eski tip kimlik kartı ile gelen vatandaşlar işlemlerini gerçekleştiremiyor. Parmak izi kaydı olmayan kişilerin doğrulama süreci ise uzayabiliyor. Kimlik kartı yıpranmış veya çipi hasar görmüşse sistem kimliği okuyamıyor. Parmak izini okutmayı reddedenlerin işlemi ise otomatik olarak iptal ediliyor. Bu nedenle birçok kişi tapu işlemi sırasında geri dönmek zorunda kalabiliyor. Uzmanlar, tapu müdürlüğüne gitmeden önce kimlik kartının durumunun kontrol edilmesini tavsiye ediyor.
Zorunlu hale getirildi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, son yıllarda artan kimlik sahteciliği nedeniyle bazı vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirterek, bu sistemin zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu. Elektronik kimlik doğrulama sistemi ile:
- Sahte kimlikle tapu devri gerçekleştirilemiyor,
- Vekâlet yoluyla yapılan dolandırıcılık engelleniyor,
- İşlem yapan kişinin gerçek kişi olup olmadığı anında doğrulanabiliyor.