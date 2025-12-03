Vatandaş, işlemi gerçekleştirirken birkaç basit adımı izleyerek süreci tamamlıyor:

Tapu görevlisi, yeni nesil kimlik kartını doğrulama cihazına takıyor. Karttaki çip, kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde sisteme aktarıyor.

İşlem sahibinden cihaz aracılığıyla parmak izi vermesi isteniyor. Bu adım, işlemin en önemli kısmını oluşturuyor.

Alınan parmak izi ve kimlik bilgileri, anlık olarak İçişleri Bakanlığı veri tabanındaki bilgilerle eşleştiriliyor.

Bilgiler doğrulanmazsa işlem sistem tarafından otomatik olarak durduruluyor ve tapu işlemi ilerlemiyor. Bu şekilde uygulama, hem vatandaşın mal varlığını hem de devlet kayıtlarının güvenliğini sağlamış oluyor.

Eski tip kimlik kartı ile gelen vatandaşlar işlemlerini gerçekleştiremiyor. Parmak izi kaydı olmayan kişilerin doğrulama süreci ise uzayabiliyor. Kimlik kartı yıpranmış veya çipi hasar görmüşse sistem kimliği okuyamıyor. Parmak izini okutmayı reddedenlerin işlemi ise otomatik olarak iptal ediliyor. Bu nedenle birçok kişi tapu işlemi sırasında geri dönmek zorunda kalabiliyor. Uzmanlar, tapu müdürlüğüne gitmeden önce kimlik kartının durumunun kontrol edilmesini tavsiye ediyor.

Zorunlu hale getirildi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, son yıllarda artan kimlik sahteciliği nedeniyle bazı vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirterek, bu sistemin zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu. Elektronik kimlik doğrulama sistemi ile: