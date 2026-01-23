Son Mühür - İzmir’in Konak ilçesinde aylardır çözülemeyen çöp ve temizlik sorunu, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ederken, Konak Belediyesi’nin tekstil atık konteyneri kiralama ihalesine çıkması kamuoyunda yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Birçok mahallede evsel atıkların günlerce toplanmadığı, konteynerlerin taştığı ve sokakların kötü kokuya teslim olduğu yönündeki şikâyetler sürerken; belediyenin yıllık 2 milyon 550 bin lirayı aşan bedelle tekstil atık konteynerleri için ihale düzenlemesi ‘öncelikler doğru mu?’ sorusunu gündeme taşıdı.

Vatandaş tepkili: ‘Önce çöpümüz toplansın’

Konaklı yurttaşlar, temel belediyecilik hizmetleri arasında yer alan çöp toplama ve sokak temizliği konusunda ciddi aksamalar yaşandığını ifade ediyor. Özellikle yaz aylarında artan atık miktarına rağmen yeterli temizlik hizmeti alamadıklarını dile getiren vatandaşlar, ‘Sokaklarda evsel çöp dağ gibi dururken, tekstil atığı ihalesi öncelik mi?’ diyerek duruma tepki gösteriyor.

3 yıllık sözleşme, milyonluk bedel

Belediyenin 3 yıl süreyle gerçekleştireceği ihale ile ilçe genelinde 250 adet tekstil atık konteyneri yerleştirilecek. Ancak mevcut çöp toplama altyapısındaki yetersizlikler giderilmeden yeni atık kalemlerine yönelik kiralama modeline geçilmesini eleştiriliyor.

‘Algı yönetimi mi, çevre politikası mı?’

Çevre yönetimi konusunda bütüncül bir planlama yapılmadan atılan bu adımın, çöp krizinin üzerini örtmeye yönelik bir algı çalışması mı, yoksa gerçek bir çevre politikası mı olduğu sorusu da gündemde.