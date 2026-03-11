Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir’de faaliyet gösteren berber ve kuaförlerde Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk başladı. Bayram hazırlıkları kapsamında vatandaşların tıraş olmak için randevu taleplerini artırdığı, birçok berber dükkanında ise randevu takvimlerinin hızla dolduğu öğrenildi.

Yoğunluk nedeniyle randevular geç saatlere sarkıyor

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte İzmir’deki berber ve kuaförlerde yoğunluk giderek artıyor. Özellikle iş çıkışı saatlerinde randevu taleplerinin belirgin şekilde yükseldiği, birçok işletmede akşam saatlerinde uzun bekleme sürelerinin oluştuğu ifade ediliyor.

Bayram öncesinde saç tıraşını yaptırmak isteyen vatandaşların son günlere kalmamak için günler öncesinden randevu aldığı aktarılırken, bazı berberlerde randevu takvimlerinin şimdiden dolmaya başladığı ve artan yoğunluk nedeniyle birçok işletmenin çalışma saatlerini uzayarak, geç saatlere kadar hizmet vermeye hazırlandığı kaydediliyor.

Şükrü Bilgin: Vatandaşlarımız bayram öncesi tıraşa gidip gelmeyi kendilerine görev ediniyorlar

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak berberlerde randevu sıklıklarının arttığını belirten ve vatandaşların ramazan tıraşını kendileri için görev edindiklerini vurgulayan İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, “Bayram hareketliliği başladı. Berber esnaflarımızda randevu sıklıkları artmaya başladı. İşini düzgün yapan esnafımızın işleri şu an güzel gözüküyor. Vatandaşlarımız da bayram öncesi tıraşa gidip gelmeyi kendilerine görev ediniyorlar. Bayram yoğunluğu esnafımızı mutlu ediyor.” diye konuştu.

“Berber dükkanlarımız bu Pazar açık”

Öte yandan, bu Pazar bayram nedeniyle açık olduğunun altını çizerek, normal tarifelerde dükkanların Pazar günleri kapalı kalmasından yana olduklarının vurgulayan Başkan Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Berber dükkanlarımız bu Pazar açık. Biz bu kararın arkasındayız, bayrama özgü olarak Pazar günleri açık, normal tarifede dükkanların Pazar günleri kapalı kalmasından yanayız.”

"Bayramdan dolayı hareketliliğin artması esnaf açısından mutluluk verici"

Öte yandan, 8 yıldır Konak ilçesinde babadan kalan berber dükkanını işleten Ali Yılmaz ise bir süredir durağan olan iş yoğunluğundan dolayı keyifle çalıştıklarını aktararak, “Geçtiğimiz aylarda iş anlamında ciddi bir düşüş yaşıyorduk, insanlar maddi olanaksızlıklardan dolayı tıraş olmayı hayatlarında ikinci ve üçüncü plana atmışlardı. Bayramdan dolayı hareketliliğin artması esnaf açısından mutluluk verici İnşallah artarak devam eder.”