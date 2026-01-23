Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımın omurgasını oluşturan raylı sistem ağında güvenlik ve konfor standartlarını yükseltmek amacıyla kapsamlı bir yenileme hamlesi başlatıyor. İzmir Metro AŞ tarafından yürütülecek teknik çalışmalar kapsamında, sistemin operasyonel kabiliyeti açısından hayati önem taşıyan Fahrettin Altay İstasyonu’ndaki dört ana demiryolu makası tamamen yenilenecek. 25 Ocak Pazar günü start alacak modernizasyon çalışmaları nedeniyle Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasındaki metro trafiğine geçici olarak ara verilecek.

Ulaşımda süreklilik için ESHOT desteği devreye giriyor

Raylı sistemdeki bu zorunlu bakım süreci boyunca yolcuların mağduriyet yaşamaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Narlıdere Kaymakamlık hattının kapalı kalacağı 25 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında, ulaşım hizmeti ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ring otobüs seferleriyle kesintisiz sürdürülecek. Metro hattının aktif olarak çalışmaya devam edeceği Fahrettin Altay ile Evka-3 arasındaki güzergâhta ise sefer sıklığı 8 dakika olarak belirlendi. Yetkililer, istasyonlardaki yolcu yoğunluğuna göre anlık müdahalelerle ek seferlerin sisteme dahil edileceğini ve saha personelinin yolcuları en doğru şekilde yönlendireceğini vurguladı.

"Hedefimiz en üst düzey işletme güvenliği"

Çalışmaların teknik detayları ve vizyonu hakkında açıklamalarda bulunan İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ahmet Sinan Karakuzu, önceliklerinin yüksek bakım kalitesi ve yolcu emniyeti olduğunu ifade etti. Hazırlık aşaması yaklaşık bir yıl süren bu operasyonun, hattın uzun vadeli sağlığı için kaçınılmaz olduğunu belirten Karakuzu, İzmirlilerden süreç boyunca gösterdikleri anlayış için teşekkür etti. Genel Müdür Karakuzu ayrıca, sistem genelindeki iyileştirmelerin yıl boyu süreceğini müjdeleyerek, 14 Mart dolaylarında Evka 3 ile Ege Üniversitesi arasında kısa süreli bir ray değişimi yapılacağını, ancak diğer planlı bakımların sefer takvimini etkilemeyecek şekilde kurgulandığını not düştü.

Demiryolu makas değişimi neden kritik önem taşıyor?

Raylı sistem terminolojisinde trenlerin hatlar arasındaki geçişini ve manevra kabiliyetini sağlayan makas sistemleri, işletme güvenliğinin temel taşını oluşturuyor. Günlük yoğun kullanım, ağır dinamik yükler ve çevresel faktörler sebebiyle zamanla metal yorgunluğu ve performans kaybı yaşayan bu sistemler, düzenli aralıklarla yenilenmediği takdirde hız kısıtlamalarına ve beklenmedik teknik arızalara sebebiyet verebiliyor. Fahrettin Altay’da gerçekleştirilecek bu değişimle birlikte; arıza risklerinin minimize edilmesi, hat performansının optimize edilmesi ve bakım maliyetlerinin uzun vadede düşürülmesi hedefleniyor. 2 Şubat tarihinde tamamlanması öngörülen çalışmaların ardından, İzmir Metrosu çok daha güvenli ve akıcı bir sürüş konforuyla İzmirlilere hizmet vermeye devam edecek.