Son Mühür- İzmir’in üretim üslerinden biri olan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), bu hafta anlamlı bir iş birliğiyle kapılarını sağlıklı yaşam için açtı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve İAOSB Kadınlar Kulübü’nün ortak girişimiyle hayata geçirilen “Sağlık Günleri” organizasyonu, 9–13 Mart tarihleri arasında sanayi çalışanlarını ve bölge ziyaretçilerini sağlık taramalarıyla buluşturuyor. Üretimin hız kesmediği fabrikalar bölgesinde kurulan profesyonel sağlık istasyonları, yoğun iş temposu nedeniyle kontrollerini ihmal eden binlerce çalışan için koruyucu sağlık hizmetini doğrudan ayağa götürüyor.

Kapsamlı kontroller ve kişiye özel sağlık danışmanlığı

Etkinlik kapsamında oluşturulan özel stantlarda, modern tıbbın temel kontrol parametreleri üzerinden kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunuluyor. Vatandaşların açlık ve tokluk kan şekeri düzeyleri ile tansiyon değerleri anlık olarak ölçülürken, tütün bağımlılığı ile mücadele edenler için karbonmonoksit ölçümleri yapılarak sigarayı bırakma yolunda rehberlik ediliyor. Özellikle sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından biri olan beslenme konusunda ise vücut analiz cihazlarıyla detaylı kompozisyon ölçümleri gerçekleştiriliyor. Uzman diyetisyenler ve sağlık personeli, elde edilen veriler ışığında her bireye özel beslenme stratejileri geliştirerek sürdürülebilir bir yaşam tarzı için kritik tavsiyelerde bulunuyor.

Pembe tır ile kadın sağlığına hayati dokunuş

Organizasyonun en dikkat çekici ve stratejik noktalarından birini ise kadın sağlığına yönelik yürütülen mobil tarama hizmetleri oluşturuyor. Alanda konuşlandırılan ve tam donanımlı bir mobil ünite olan “Pembe Tır”, sanayi bölgesindeki kadın çalışanlara erken teşhis imkanı sunuyor. Mobil araç içerisinde gerçekleştirilen mamografi çekimleri ve HPV taramaları sayesinde, kadın kanserlerine karşı en güçlü silah olan erken tanı süreci profesyonel bir şekilde yönetiliyor. Günlük ortalama 30 kadına randevu usulüyle hizmet veren bu mobil merkez, sanayide çalışan kadınların sağlık hizmetlerine erişimindeki engelleri kaldırarak farkındalık yaratıyor.

Organ bağışı ve sosyal sorumluluk ilinci

Sağlık Günleri, sadece fiziksel kontrollerle sınırlı kalmayıp aynı zamanda toplumsal bir duyarlılık hareketine de ev sahipliği yapıyor. Kurulan bilgilendirme noktalarında uzmanlar, organ bağışının hayati önemine dair çalışanları ve ziyaretçileri aydınlatıyor. Bu konuda toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen ekip, bağışçı olmak isteyen vatandaşların kayıt işlemlerini de yerinde gerçekleştirerek sistemin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Sanayi çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği bu bölüm, üretimin sadece ekonomi için değil, insan hayatı için de ne kadar değerli olduğunun altını çiziyor.

Rakamlarla sağlık günleri: Erken teşhis için büyük ilgi

İstatistiklere yansıyan verilere göre organizasyon, sanayi bölgesinde tam bir sağlık hareketi başlatmış durumda. Her gün yaklaşık 60 kişinin kan şekeri takibinin yapıldığı stantlarda, en az 30 kişi de ileri teknoloji vücut analizi yaptırarak yaşam tarzı danışmanlığı alıyor. Çalışanların mesai saatleri içerisinde, üretimden kopmadan profesyonel sağlık hizmetine ulaşabilmesini sağlayan bu model, erken teşhisin gücünü sanayiyle birleştiriyor. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu tür organizasyonların koruyucu hekimlik anlayışını toplumun her kesimine yaymak adına kritik bir rol oynadığını belirtiyor.