Son Mühür/Merve Turan- Temel Conta işçilerinin anayasal grev mücadelesi 408’inci gününe girerken, işverenin Kemalpaşa’daki fabrikada bulunan tezgahları Torbalı-Pancar Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıması tepkilere neden oldu. Taşıma işleminin kolluk kuvvetleri eşliğinde yapılması üzerine Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi tarafından basın açıklaması düzenlendi.

Düzenlenen açıklamaya TÜRK-İŞ Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak da katıldı. Açıklamada konuşan Çakmak, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yönetim kurulu üyelerinin grevdeki işçilere ve katılımcılara selamlarını iletti.

“Fabrikanın taşınması mücadeleyi bitirmez”

Çakmak, işverenin üretimi başka bir bölgeye taşımasının grevi ve direnişi sona erdirmeyeceğini vurguladı. “Biz üretimden yanayız, elimiz havada” ifadesini kullanan Çakmak, işverene toplu sözleşme masasına dönme çağrısı yaptı.

Sendikadan grev kırıcılık vurgusu

Basın açıklamasında, Temel Conta işçilerinin sürdürdüğü grevin artık yalnızca bir işyeri uyuşmazlığı olmaktan çıktığı, emeğe ve sendikal haklara yönelik bir süreç haline geldiği belirtildi. İşverenin makine taşıma, üretimi başka tesislere kaydırma ve kolluk kuvvetlerini kullanma yoluyla grevi etkisizleştirmeye çalıştığı savunuldu.

“Grev çadırı taşınabilir, irade taşınamaz”

Açıklamada, grev çadırının yerinin değiştirilmesinin sembolik bir anlam taşıdığı ifade edilerek, bunun işçilerin iradesini zayıflatmaya yönelik bir girişim olduğu dile getirildi. Ancak işçilerin mücadelesinin yerinden oynatılamayacağı vurgulandı.

Anayasa ve yasa hatırlatması

Sendika yetkilileri, yapılan uygulamaların 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile Anayasa’nın grev hakkını düzenleyen 54’üncü maddesine aykırı olduğunu belirtti. Devlet ve hükümete çağrıda bulunularak, grev hakkının fiilen korunması gerektiği ifade edildi.

“Temel Conta işçileri yalnız değil”

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi adına yapılan açıklamada, mücadelenin yalnızca bir fabrikanın değil, işçi sınıfının ortak mücadelesi olduğu kaydedildi. Sendika, işverene toplu sözleşme masasına dönmesi ve hukuka uygun davranması yönünde çağrısını yineledi.

Açıklama, grevin meşru olduğu, direnişin süreceği ve grev hakkından vazgeçilmeyeceği vurgusuyla sona erdi. Temel Conta işçilerinin örgütlü mücadelesinin devam edeceği mesajı kamuoyuyla paylaşıldı.