Son Mühür- TÜM BEL-SEN İzmir 1 No’lu Şube, İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun süredir beklenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının açılacağını açıkladı. Sendika tarafından yapılan bilgilendirmede, söz konusu sınavların emekçilerin talepleri doğrultusunda önemli ve olumlu bir gelişme olduğu vurgulandı.

Sendikaya iletilen bilgilere göre, açılması planlanan sınavlarda Görevde Yükselme kapsamında 6 şef, Unvan Değişikliği kapsamında ise 5 mühendis, 3 tekniker ve 2 teknisyen kadrosu için sınav yapılacak.

TÜM BEL-SEN İzmir 1 No’lu Şube açıklamasında, sendikanın her zaman savunduğu liyakat ilkesine uygun görevlendirmelerin hayata geçirilmesi açısından bu sınavların büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Açıklamada, çalışanların kariyer planlaması ve mesleki gelişimi açısından sınav sürecinin şeffaf ve adil şekilde yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Sendika, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli olarak açılması yönündeki talebinin takipçisi olmaya devam edeceğini belirterek, bu konuda İZSU yönetimiyle görüşmelerin sürdürüleceğini kamuoyuyla paylaştı.