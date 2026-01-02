Bankacılık dünyasında kullanıcıların hayatını kolaylaştıran temassız ödeme sistemlerine dair önemli bir güncelleme yapıldı. Finansal teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte alışveriş alışkanlıklarının değişmesi, ödeme limitlerinde de yeni bir düzenlemeyi zorunlu kıldı. Temassız kartlar ve akıllı cihazlarla gerçekleştirilen şifresiz harcama sınırı, ocak ayı itibarıyla yeni seviyesine taşındı.

Yeni Limit 15 Ocak’ta devreye giriyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankacılık sektörüne iletilen resmi bilgilendirme doğrultusunda, temassız ödemelerde şifre girmeden tamamlanabilecek işlem limitinde artışa gidildi. En son 1 Temmuz 2024 tarihinde 1500 lira olarak belirlenen bu sınır, yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından yeniden revize edildi. Alınan karara göre, 15 Ocak tarihinden itibaren vatandaşlar, 2 bin 500 liraya kadar olan harcamalarını kartlarını terminallere sadece yaklaştırarak, herhangi bir şifre tuşlamasına gerek duymadan hızlıca gerçekleştirebilecek.

Dijital dönüşüm ve kullanıcı deneyimi odaklı güncelleme

Özellikle market, akaryakıt ve günlük perakende alışverişlerinde zaman kazandıran bu yöntemin limitinin yükseltilmesi, dijital ödeme ekosisteminin büyümesiyle paralel bir adım olarak görülüyor. BDDK’nın bu hamlesi, hem hijyen hassasiyetini korumayı hem de ödeme terminallerindeki işlem sürelerini minimize ederek tüketici konforunu artırmayı hedefliyor. 1500 liralık eski limitin, güncel ekonomik hareketlilik ve alışveriş sepeti hacimlerindeki değişimler nedeniyle yetersiz kalması, 2 bin 500 liralık yeni rakamın belirlenmesindeki temel etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Küresel arenada temassız ödeme standartları

Türkiye’de yapılan bu güncelleme, dünya genelindeki finansal uygulamalarla da benzerlik gösteriyor. Uluslararası örneklere bakıldığında, temassız şifresiz işlem limitlerinin ülkelerin ekonomik dinamiklerine göre çeşitlendiği görülmekte. Avrupa’nın önde gelen ekonomileri olan Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan’da bu sınır genellikle 50 avro seviyesinde sabitlenmiş durumda. İngiltere’de ise daha yüksek bir barem belirlenerek limit 100 sterlin olarak uygulanıyor.

ABD ve diğer ülkelerdeki farklı uygulamalar

Ödeme sistemlerinin devasa bir hacme ulaştığı Amerika Birleşik Devletleri’nde ise bu konuda merkezi bir limit zorunluluğu bulunmuyor. ABD pazarında faaliyet gösteren bankalar ve finans kuruluşları, kendi güvenlik risk analizlerine göre şifresiz işlem limitlerini bağımsız olarak belirleme yetkisine sahip.