Son Mühür- 2026 yılıyla birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden belirlendi. Resmi verilere göre MTV’ye yüzde 18,95 oranında zam yapıldı.

Artış, özellikle Türkiye’de trafikte en yaygın kullanılan 1.300 cc altı ve 1.301–1.600 cc arası motor hacmine sahip araçları doğrudan etkiledi. Milyonlarca araç sahibi, yeni yılda daha yüksek vergi ödemek zorunda kalacak.

1.300 cc ve altı araçlarda yeni MTV tutarları

En düşük motor hacmine sahip araçlar için belirlenen 2026 MTV tarifesi şu şekilde oldu:

1-3 yaş aralığındaki araçlarda MTV 6.902 TL,

4-6 yaş aralığında 4.807 TL,

7-11 yaş aralığında ise 2.693 TL olarak uygulanacak.

Bu gruptaki araçlar özellikle şehir içi kullanımda tercih edilen ekonomik modelleri kapsıyor.

1.301–1.600 cc arası araçlarda vergi 12 bin TL’ye dayandı

Türkiye’de trafikte en yaygın kullanılan motor hacmi grubunda MTV rakamları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Buna göre:

1-3 yaş aralığındaki araçlar için MTV 12.028 TL,

4-6 yaş aralığında 9.012 TL,

7-11 yaş aralığında ise 5.220 TL olarak belirlendi.

Bu segmentte yer alan sıfır ve genç araç sahipleri, 2026 itibarıyla 12 bin TL’ye yaklaşan yıllık vergi yüküyle karşı karşıya kalacak.

Zamlar ikinci el tercihlerini değiştiriyor

Galerici temsilcilerine göre MTV artışı, otomobil satın alma eğilimlerini önemli ölçüde etkiliyor. Tüketicilerin son dönemde daha çok:

Vergi yükü daha düşük olan,

4-6 yaş aralığında bulunan,

Fiyat avantajı sunan araçlara yöneldiği ifade ediliyor.

Sıfır kilometre araç fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, orta yaşlı ikinci el araçlar daha cazip hale gelmiş durumda.

1.300 cc altı araçlara ilgi artıyor

Otomobil piyasasında düşük motor hacimli araçlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Galericiler, 1.300 cc ve altı araçların:

Daha düşük MTV ödemesi,

Ekonomik yakıt tüketimi,

Şehir içi kullanım kolaylığı

nedeniyle özellikle genç sürücüler ve küçük aileler tarafından tercih edildiğini belirtiyor.

MTV avantajı sunan en uygun 10 ikinci el model

Yapılan piyasa incelemesine göre; ağır hasar kaydı bulunmayan, 50 bin kilometrenin altında ve otomatik vitesli araçlar arasında MTV avantajı sunan ve öne çıkan en uygun modeller şöyle sıralanıyor:

Kia Picanto 1.0 MPI (2022) – 910 bin TL

Dacia Sandero 1.0 Essential (2023) – 985 bin TL

Renault Clio 1.0 TCe Joy (2021) – 1 milyon 25 bin TL

Hyundai i10 1.2 MPI (2022) – 1 milyon 40 bin TL

Citroen C3 1.2 PureTech (2021) – 1 milyon 50 bin TL

Opel Corsa 1.2 T Edition (2022) – 1 milyon 110 bin TL

Peugeot 208 1.2 PureTech (2021) – 1 milyon 140 bin TL

Nissan Micra 1.0 Tekna (2021) – 1 milyon 150 bin TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI (2021) – 1 milyon 220 bin TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI (2021) – 1 milyon 250 bin TL