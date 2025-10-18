Bankalar ve kullanıcıların artan önlemleri sayesinde kayıp ya da çalıntı kartlarla yapılan dolandırıcılıklar gerilerken, risk tamamen ortadan kalkmadı; çünkü bir kart dolandırıcının eline geçerse temassız limit içinde şifresiz harcamalar yapılabiliyor ve kısa sürede art arda gerçekleştirilen küçük işlemler büyük kayıplara yol açabiliyor. Bazı organizasyonlar ise aynı yöntemi sistemli şekilde uygulayıp bir kartla farklı noktalarda peş peşe işlem yaparak bankaların dolandırıcılığı fark etmesini zorlaştırıyor; limit düşük olsa bile zincirleme işlemler toplamda yüksek tutarlara erişebiliyor.

NFC (Near Field Communication) teknolojisi temassız ödemeleri hızlandırırken güvenlik zafiyetleri de getiriyor; basit bir elektronik cihazla dolandırıcılar cüzdanınızdaki veya çantanızdaki kartın bilgilerini birkaç saniyede temassız olarak kopyalayabiliyor, bu veriler daha sonra sahte kart yapımında ya da yetkisiz harcamalarda kullanılabiliyor — bu tür yöntemler özellikle metro, AVM, konser ve pazar gibi kalabalık ortamlarda sık görülüyor ve kart bilgilerinin çalındığını fark etmek çoğunlukla zor; bu yüzden uzmanlar RFID korumalı cüzdan veya kılıf kullanılmasını öneriyor.

Kart sahiplerinin alacağı basit ama etkili önlemler, bu tür dolandırıcılıkların büyük çoğunluğunu engelleyebilir:

Temassız işlem limitinizi düşürün veya kapatın. Bankanızın mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden limitinizi azaltabilir ya da temassız özelliği tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Mobil bildirimleri mutlaka aktif edin. İşlemler anında telefonunuza bildirim olarak gelirse şüpheli harcamaları saniyeler içinde fark edebilirsiniz.

RFID/NFC korumalı cüzdan veya kart kılıfı kullanın. Bu, kart bilgilerinin uzaktan kopyalanmasını neredeyse tamamen engeller.

Kart bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Özellikle telefon veya e-posta üzerinden gelen “banka görevlisi” aramaları büyük risk taşır.

Hesap hareketlerinizi düzenli kontrol edin. Küçük tutarlı işlemler gözden kaçabilir ama toplandığında ciddi kayıplara yol açabilir.

Şüpheli bir işlem fark ettiğinizde kartınızı hemen kapatın ve bankanızı arayın. Gecikme, dolandırıcılara daha fazla fırsat tanır.

Mobil cüzdan kullanmayı değerlendirin. Örneğin Apple Pay veya Google Pay gibi uygulamalarda temassız ödemeler ek güvenlik katmanları (örneğin parmak izi veya yüz tanıma) ile korunur.

Birden fazla kart taşıyorsanız, temassız özelliği aktif olan kartları ayrı bölmelerde saklayın veya gereksizse devre dışı bırakın.

Bankalar nelerden sorumlu?