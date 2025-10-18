Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığı 39. Olağan İstanbul İl Kongresi öncesinde yeni bir hukuki gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin yapılmasının “mahkeme kararına aykırı” olduğu gerekçesiyle sürecin durdurulmasını talep etti.

Mahkeme tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, daha önce verilen tedbir kararının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırılmadığına dikkat çekilerek, “CHP İstanbul İl Kongresi’nin mevcut tedbir kararına rağmen yapılması, mahkeme kararımıza aykırıdır. Bu nedenle seçim çalışmalarının durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Konu YSK gündemine taşındı

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, mahkeme yazısının ardından dosyayı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gönderdi. İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 19 Ekim Pazar günü yapmayı planladığı kongrenin “hukuken gerçekleştirilebilir olup olmadığı” konusunda YSK’dan görüş istedi.

YSK’nın konuyla ilgili değerlendirmesini bugün saat 14.00’te yapacağı toplantıda ele alması bekleniyor.

Benzer süreç daha önce de yaşanmıştı

Aynı mahkeme geçtiğimiz ay da CHP’nin olağanüstü il kongresiyle ilgili benzer bir karar almıştı. O dönemde İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na gönderilen yazı sonrasında dosya Yüksek Seçim Kurulu’na taşınmış, YSK 24 Eylül’de yaptığı toplantıda kongrenin devam etmesine karar vermişti.

Yeni gelişmeyle birlikte, CHP’nin İstanbul’daki kongre sürecinin nasıl şekilleneceği Yüksek Seçim Kurulu’nun alacağı karara bağlı olacak.