Kart ve mobil cihazlarla gerçekleştirilen temassız ödemelerde şifresiz işlem üst sınırı yükseltiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalara ilettiği yazıyla birlikte, mevcut limitte güncellemeye gidildi.

Yeni uygulama 15 Ocak’ta başlıyor

BDDK tarafından gönderilen bilgilendirmede, 1 Temmuz 2024’te 1.500 TL olarak belirlenen temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 1,5 yıl sonra yeniden düzenlendiği belirtildi. Buna göre, 15 Ocak itibarıyla şifre girilmeden yapılabilecek temassız ödeme tutarı 2.500 TL olarak uygulanacak.

Kart ve mobil ödemelerde geçerli olacak

Güncellenen limit, kredi ve banka kartlarının yanı sıra mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilen temassız işlemleri de kapsayacak. Böylece kullanıcılar, belirlenen tutara kadar olan harcamalarını PIN girişi olmadan tamamlayabilecek.

Uluslararası uygulamalarda durum

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, birçok ülkede benzer uygulamalarla hayata geçiriliyor. İngiltere’de bu limit 100 sterlin olarak uygulanırken; Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya’da 50 avro seviyesinde bulunuyor. ABD’de ise temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti konusunda ülke genelinde bir standart yer almıyor; bankalar kendi politikaları doğrultusunda limit belirliyor.