Üst düzey bir İranlı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik müdahale tehditleri sonrası, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki doğrudan temasların askıya alındığını açıkladı. Yetkili, ABD’nin tehditlerinin diplomatik süreçleri zora soktuğunu ve yıllardır süren nükleer anlaşmazlığa çözüm bulma amacıyla planlanan iki yetkili arasındaki görüşmelerin iptal edildiğini belirtti.

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, protestocuların tutulduğu Tahran’daki bir cezaevini ziyaret etti. Ejei, protestolar sırasında yaşanan ölümcül şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak gözaltına alınanlara yönelik sürecin hızlandırılacağını belirterek, “Eğer biri bir başkasını yakmış, birinin kafasını kesmiş ya da birini ateşe vermişse, bizim de adımlarımızı gecikmeden atmamız gerekir. Yapılacak bir iş varsa şimdi yapılmalı. Her türlü gecikme caydırıcılığı zayıflatır; iki ya da üç ay sonra atılacak adımlar aynı etkiyi yaratmaz” dedi.

İdam cezası verildi