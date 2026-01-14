Son Mühür - İran’da 28 Aralık’ta başlayan ve başlangıçta hayat pahalılığına karşı olan protestolar, kısa sürede hükümet karşıtı gösterilere ve şiddet olaylarına dönüştü ve giderek büyüyor. Göstericilere sık sık destek veren ABD Başkanı Trump ise İran’a müdahale tehdidinde bulundu.
İran, ABD üslerini hedef alacak
Üst düzey bir İranlı yetkili, İngiliz Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İran’ın ABD’nin saldırısı durumunda bölgedeki ülkelerdeki Amerikan üslerinin hedef alınacağını bölge ülkelerine bildirdiğini söyledi. Yetkili, “Tahran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye kadar uzanan bölgesel ülkelere, ABD’nin İran’ı hedef alması halinde bu ülkelerdeki üslerin vurulacağını iletti ve bu ülkelerden Washington’un İran’a saldırmasını engellemelerini talep etti” ifadelerini kullandı. Öte yandan, yaşanan bu gelişmelerin ardından Katar'daki ABD üssü boşaltılmaya başlandı.
Görüşme iptal edildi
Üst düzey bir İranlı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik müdahale tehditleri sonrası, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki doğrudan temasların askıya alındığını açıkladı. Yetkili, ABD’nin tehditlerinin diplomatik süreçleri zora soktuğunu ve yıllardır süren nükleer anlaşmazlığa çözüm bulma amacıyla planlanan iki yetkili arasındaki görüşmelerin iptal edildiğini belirtti.
Tutuklananlara karşı hızlı hareket edilecek
İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei, protestocuların tutulduğu Tahran’daki bir cezaevini ziyaret etti. Ejei, protestolar sırasında yaşanan ölümcül şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak gözaltına alınanlara yönelik sürecin hızlandırılacağını belirterek, “Eğer biri bir başkasını yakmış, birinin kafasını kesmiş ya da birini ateşe vermişse, bizim de adımlarımızı gecikmeden atmamız gerekir. Yapılacak bir iş varsa şimdi yapılmalı. Her türlü gecikme caydırıcılığı zayıflatır; iki ya da üç ay sonra atılacak adımlar aynı etkiyi yaratmaz” dedi.
İdam cezası verildi
Tahran’da savcılar, ölümcül şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle tutuklanan “isyancılar ve sabotajcılar” hakkında “devlete karşı savaş açmak” suçlamasıyla idam cezası talep edeceklerini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Farsça dilindeki X hesabından yaptığı paylaşımda, 26 yaşındaki Erfan Soltani’nin idam cezasına çarptırıldığını duyurdu. Açıklamada, “Erfan, ölüm cezasına çarptırılan ilk protestocu; ancak sonuncusu olmayacak” denilerek, gösterilerde 10 binden fazla İranlının tutuklandığı kaydedildi.
Ölü sayısı gün geçtikçe artıyor
ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) tarafından yapılan güncel açıklamaya göre, protestolar sırasında 2 bin 403’ü gösterici, 142’si güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 571 kişi yaşamını yitirdi. En az bin 134 kişi ise ciddi şekilde yaralandı. Ülke genelinde 31 eyalet ve 187 şehre yayılan gösterilerde, en az 18 bin 434 kişinin de tutuklandığı bildirildi.