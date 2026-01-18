Son Mühür / Atakan Başpehlivan- İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kurultay Ankara’da yapıldı

Yoğun katılımla düzenlenen kurultayda, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun konuşmasının ardından mali rapor ile Genel İdare Kurulu (GİK) raporu delegelerin oy birliğiyle kabul edildi. Kurultay sürecinde parti tüzüğünde bazı maddelerin değiştirilmesine yönelik öneriler de gündeme alındı.

GİK üye sayısı 60’a yükseltildi

Kurultay kapsamında oluşturulan tüzük değişikliği komisyonunun çalışmaları doğrultusunda hazırlanan önergeler, delegeler tarafından ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan değişiklikle birlikte 50 olan GİK üye sayısı 60’a çıkarıldı.

Tek adaylı seçimde 1180 oyun tamamı Dervişoğlu’nun

Tüzük değişikliklerinin kabul edilmesinin ardından genel başkanlık seçimine geçildi. Mevcut Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, seçimde tek aday olarak yer aldı.

Dervişoğlu, oyunu 1 numaralı sandıkta kullandı. Yapılan oylamada geçerli 1180 oyun tamamını alan Dervişoğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi.

Kurultayda genel başkanlık seçiminin ardından GİK ve Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri için seçimlerin yapılacağı bildirildi.

Dervişoğlu’ndan ilk mesaj Son Mühür’e

Yeniden genel başkan seçilmesinin ardından Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer’in sorularını yanıtlayan Müsavat Dervişoğlu, dikkat çeken mesaj verdi.

Son Mühür’ün, “Sayın Başkanım, buradan Türkiye’ye en önemli mesajınız ne olacak?” sorusuna Dervişoğlu, “Artık çıktığımız yolculuğun adı iktidar yolculuğudur. Çünkü vakti geldi.” yanıtını verdi.