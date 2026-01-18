Son Mühür / Osman Günden- İYİ Parti’nin 4. Olağan Kurultayı, bugün Büyük Ankara Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Kurultayda genel başkanlık için tek aday Müsavat Dervişoğlu oldu. Kurultay devam ederken İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Son Mühür mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

“Türk milleti vefasını İYİ Parti’ye gösterecek”

Kurultayın, İYİ Parti açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Yüksel Arslan, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim bu dördüncü kurultayımız iktidar yoluna giden bir kurultay. Bizim Türk milleti çok sabırlı bir millet. Ama bıçak kemiğe dayandığı zaman da önünde hiç kimse duramaz.

Ayaz soğuk, kış kıyamet dinlemedi. İYİ Parti'nin meclisteki çalışmalarını gördü. Cumhuriyet'e, Atatürk'e sahip çıktığını gördü. Yok öyleymiş, böyleymiş falan filan değil.

Tartışırken ses çıkmayanları da gördü. Efendim Apo'nun davet üzerine kurulan masalara gidip gitmeyenleri de gördü.

Dolayısıyla İYİ Parti'ye Türk Milleti vefasını gösterecek. Biz de Türk milletine hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız.”

“Gençlerimize güvenen bir Türkiye kurmalıyız”

Son Mühür’ün, “Kurultayda alınacak kararlar Türkiye’nin geleceği ve Türk gençliğinin umudu için ne ifade ediyor?” sorusunu yanıtlayan Arslan, gençlere yönelik mesaj verdi:

“Valla genel başkanımın da kurultayda yaptığı konuşmada biz gençlerimizin kendi milletine hizmet etmesini isteriz. Ama onlara uygun ortam hazırlamamız lazım.

Rencide etmememiz lazım. Üreten bir Türkiye, efendim gençlerine güvenen bir Türkiye, saygı gösteren bir Türkiye, iş alanlarıyla, onların sosyal haklarıyla yakından ilgilenen buluşursak gençlerimiz de iyi olacak gibi.”

Emekliler için çağrı: “Salı günü seyredin”

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara da değinen Yüksel Arslan, Meclis’te alınacak kararlara dikkat çekti: “Emekliler salı günü seyredin. Diyanet İşleri Başkanı filtreyi açıkladı. Ankara Büyükşehir emeklilere çok ciddi yardım ediyor.

En azından 2500 lira gibi yardım ediyor aylık maaşı düşük olanlara. Koskoca devlet bin lira için Meclis topladı. Salı günü kanun çıkaracaklar. Bu arada bir beş altı gün kadar da ellerini vicdanla koyarlar inşallah.

En azından bizim teklifimiz asgari ücret seviyesindeydi. Bari 25 bin lira olsun. Önümüzde iki tane bayram var. Emeklilerimiz dilenci falan değil.”

“Emeklilerimiz millete hizmet etmiş. 30, 40, 50 yıl, çok sıkıntıdalar çok. Bunu anlatmak istemiyorum. Çok üzülüyorum.

Dolayısıyla bir miktar verecekler anlaşıldı ama bunu biz daha çok olmasını istiyoruz ki Meclis’te biz yüksek sesle seslenelim.”

“Artık İYİ Parti var”

Kurultay sonrası belirlenecek kadrolarla seçim sürecine güçlü girileceğini belirten Arslan, partisinin siyaset sahnesindeki konumuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz bazı seçimlerden sıkıntılı çıktık. Fakat genel başkanımızın tavrı, duruşu, milletvekillerimizin duruşuyla biz toparlandık. Allah’a şükür.

Eski oy potansiyelimizi yakaladık. Üzerine koymaya başladık. Biz genel başkanımıza çok güveniyoruz. Ateş balık çemberinden çıkmış gelmiş bir insandır. Hepimizin fikirlerini aldı. Tek tek konuştu bizlerle.”

“İstediklerimizi de sordu. Biz dedik ki, sayın genel başkanım biz sana güveniyoruz. Biz makulün temsilcisiyiz.

Bu millet kırk satır mı, kırk katır mı bu tahterevalli siyasetinden bıktı. Biz gidersek bu gelir, bu giderse bu gelir. Böyle bir şey yok. Artık İYİ Parti var.”

“İYİ Parti’siz hükümet kurulamaz”

İYİ Parti’nin yükseliş trendinde olduğunu ifade eden Arslan, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Dolayısıyla halkın tümünü kucaklayan bir yapı kurulursa milletimiz de memnun olur. Partimiz de hızla büyür. Biz de memnun oluruz. Dolayısıyla halkımızın milleti kendisidir zaten İYİ Parti.”

“İyi bir liste çıkacak, iyi bir yönetim çıkacak. Dolayısıyla İYİ Parti'nin bu kongresi iktidar yolunu açtı, açacak. Artık İYİ Parti'siz ne Cumhurbaşkanı seçilebilecek ne de hükümet kurulabileceğine inanmıyorum ben. Dolayısıyla halkımız İYİ Parti'de kucaklaşmaya başladı.”