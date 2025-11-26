Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna’da savaş sonrası barışı güvence altına almayı amaçlayan ve 30’dan fazla ülkenin katıldığı Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın sona ermediğini vurgularken, uluslararası desteğin önemine değindi.

Zelenskiy'den uyarı: "Rusya her gün saldırıyor"

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı henüz sona ermedi. Rusya, her gün cephede halkımızı öldürüyor, şehirlerimize ve enerji altyapımıza saldırıyor" dedi. Ukrayna'nın bu süreçte diplomatik çabalarla savaşı sona erdirmeye çalıştığını belirten Zelenskiy, ancak bu süreçte uluslararası toplumun Ukrayna'ya her gün yeterli savunma ve güvenlik desteği vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Gönüllüler Koalisyonu’na teşekkür

Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu’ndaki tüm üyelerin Ukrayna’nın yaşadığı zorlukları anladığını ve Ukrayna halkına yardım etmeye devam etmeye hazır olduklarını belirterek, “Koalisyonun üyeleriyle yaptığımız görüşmeler, bu kararlılığı teyit etmektedir. Hem savunma hem de diplomasi alanında desteğimizi sürdürmemiz çok önemli” dedi. Zelenskiy, koalisyon üyelerine teşekkür ederek, işbirliğinin Ukrayna için büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Ukrayna'nın savunma ve diplomasi için uluslararası destek gerekliliği

Zelenskiy, Ukrayna'nın savaş sonrası barışı sağlaması için yalnızca diplomatik çözüm sürecine odaklanmanın yeterli olmayacağını vurguladı. Aynı zamanda uluslararası toplumun, Ukrayna ordusuna ve halkına verdiği savunma desteğinin sürek bir şekilde devam etmesi gerektiğini belirtti. Koalisyon üyeleriyle yapılan toplantılar, bu desteğin devam edeceğini ve Ukrayna'nın savaş sonrası sürecin en güçlü şekilde yönetilmesi için uluslararası toplumun bir arada hareket etmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Koalisyonun rolü ve Ukrayna’nın geleceği

Ukrayna'nın bu zor dönemi atlatabilmesi için uluslararası desteğin kritik bir önemi olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu’nun gelecekteki çalışmalarının sadece askeri yardım ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda diplomatik süreçlerin de güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu desteklerin Ukrayna’nın ulusal güvenliğini sağlamada ve ülkenin yeniden inşasında büyük rol oynayacağı öngörülüyor.