Son Mühür - İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması’nda, Bergama BİLSEM Sınıf Öğretmeni Seda Keskin Vurgun danışmanlığında öğrenciler Emine Neva Gümüş, Defne Yıldız ve Enes Çevirgen görme engelliler için astronomi eğitimini kolaylaştıran “Gökyüzü Parmaklarımın Ucunda” projesiyle yarıştı.



3 boyutlu yazıcılarla üretilen kabartmalı takımyıldız panelleri, Braille etiketleme, sesli kontrol kartları ve modül tanıma sistemlerinden oluşan proje, görme engelli bireylere çok duyulu bir öğrenme deneyimi sundu. Pilot uygulamalarda öğrencilerin astronomi bilgisinde belirgin ilerleme sağlandı. Projenin UNESCO ve UNICEF aracılığıyla gelişmekte olan ülkelere model olarak yaygınlaştırılma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

İnclusiGO+ projesiyle türkiye üçüncülüğü

TEKNOFEST 2025 Engelsiz Yaşam Teknolojileri kategorisinde Bergama’dan öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekip, “InclusiGO+” isimli projeyle Türkiye üçüncülüğü elde etti.



Coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun danışmanlığında, öğrenci Taha Arben Vurgun, sınıf öğretmeni Seda Keskin Vurgun, Bölcek Ortaokulu Müdürü Ahmet Büyüktopbaş ve öğretmen Elif Büyüktopbaş’ın yer aldığı ekip, engelli bireyler ve özel ihtiyaç grupları için yapay zekâ destekli erişilebilirlik platformu geliştirdi. Gerçek zamanlı verilerle çalışan sistem, Türkiye’nin ilk ulusal dijital erişilebilirlik haritasını oluşturmayı hedefliyor. Proje ayrıca “En İyi Sunum” ödülüne layık görüldü.

Yahşi: İzmir’in öncü ruhunu yansıtıyor

Başarılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “TEKNOFEST 2025’te Bergama’dan yükselen bu iki parlak proje, İzmir’in bilim ve teknolojideki öncü ruhunu temsil ediyor. Gençlerimizin hayal gücü ve azmi, geleceğe dair umutlarımızı tazeliyor” ifadelerini kullandı. Yahşi, danışman öğretmenler ve projelere katkı sağlayan tüm eğitimcilere teşekkür ederek öğrencilerin başarılarının devamını diledi.