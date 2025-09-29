Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 46 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 41’inin tutuklandığını duyurdu. Beş şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Paravan şirketlerle milyonluk vurgun

Şüphelilerin yüksek kar vaat ederek kurdukları paravan şirketler üzerinden vatandaşları dolandırdıkları, banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, 537 kişinin toplam 984 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

18 ilde eş zamanlı operasyon

Tekirdağ merkezli yürütülen operasyonlarda İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da şüphelilere yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

Yerlikaya: ‘Dolandırıcılara geçit yok’

Bakan Yerlikaya, operasyonlara katkı sunan valilikler, Cumhuriyet başsavcılıkları ve emniyet birimlerine teşekkür ederek, “Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemiz aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı.