Son Mühür/ Beste Temel - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün himayesinde yürütülen İzmir Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen “Edebiyat Akademisi”, İzmir Cumhuriyet Müzesinde edebiyatı ve sanatı bir araya getiren nitelikli bir etkinliğe imza attı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Ezgi Ahıskalı, İzmir Öğretmen Akademileri koordinatörleri ve çok sayıda öğretmen programda yer aldı.

Etkinlikte, Doç. Dr. Ahıskalı’nın liderliğinde Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı derslerine uyarlanabilecek, ders kazanımlarını ve sınıf düzeylerini kapsayan atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Edebi ve sanatsal uyaranların yaratıcı drama yöntemiyle birleştirildiği uygulamalarda, öğrencilerin konuyu beden, ses ve duygu yoluyla deneyimlemesine yönelik örnek çalışmalar sunuldu.

“Kavramsal bilgiler somut yaşantılara dönüşür”

Dil ve edebiyat öğretiminde edebî ve sanatsal uyaranların dört temel dil becerisini geliştirme açısından taşıdığı öneme değinen Ahıskalı, bu uyaranların öğrencilerin imge, duygu ve semboller üzerinden dilin çok katmanlı yapısını keşfetmesine katkı sağladığını belirtti.

Ahıskalı şu değerlendirmede bulundu: “Kavramsal bilgiler somut yaşantılara dönüştüğünde öğrenme kalıcı hale gelir. Öğrenciler farklı bakış açılarını canlandırır; böylece yaratıcı düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme ve empati becerileri desteklenir. Edebî ve sanatsal uyaranlar teknolojiyle birleştiğinde etkili birer öğretim aracına dönüşür.” Ahıskalı, kullanılan yöntemlerin çağdaş Türkçe ve edebiyat öğretimi yaklaşımlarının çoğunda temel strateji olarak yer alabildiğini vurguladı.

“Öğrencilerin zihin ve gönül dünyalarına dokunan teknikler üretiyoruz”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, dijital çağda sanatla bütünleşen eğitim yaklaşımlarının önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Yahşi, şu ifadeleri kullandı: “Eğitim, bilginin duyguya ve davranışa dönüşmesi sürecidir. Dil öğretimi ise bu sürecin en hassas noktasıdır. Öğrencilerin zihin ve gönül dünyalarına dokunan, dersleri bir sanat atölyesine dönüştüren öğretmenlerimizin yanındayız.”