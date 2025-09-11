Tekfen Holding, Türkiye’nin köklü ve halka açık holdinglerinden biri olup kurucuları Feyyaz Berker, Ali Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlılar’dır. Son yıllarda kurucu ortakların aileleri hisselerini elden çıkardı; mevcut durumda Berker ve Akçağlılar ailelerinin hisseleri de devroldu. En büyük pay sahipleri arasında ARY Holding ve Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları AŞ. öne çıkıyor. Halka açık kısımdaki hisseler ise piyasada işlem görüyor.

Tekfen Holding Hangi Aileye ve Kimlere Ait?

Tekfen Holding, 1956 yılında üç mühendis tarafından kuruldu ve zamanla hisseler kurumsal yatırımcılar ve aileler arasında paylaşıldı. Berker ve Akçağlılar ailelerinin hisseleri son dönemde Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ’ye devredildi. ARY Holding ise yüzde 13,94 oranında, Can Kültür yaklaşık yüzde 14,27 oranında ve çeşitli gayrimenkul şirketleri ise toplamda yüzde 17,56 oranında pay sahibi olarak öne çıkmakta. Diğer hisseler ise halka açık olarak Borsa İstanbul’da yatırımcılar arasında işlem görüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet N. Erten; son güncel yönetici bilgileri ise resmî web sitesinde paylaşıldı.

Tekfen Hisse Yorumları ve 11 Eylül 2025 Son Durumu

11 Eylül sabahı Can Holding ve grup şirketlerine yönelik operasyon haberlerinin ardından Tekfen Holding hisselerinde sert bir düşüş yaşandı. Şirketin sermayesinde Can Grubu’na ait hisselerin yüzde 17,56 düzeyine ulaşması, yatırımcıların operasyon haberlerinden etkilenmesine yol açtı. Hisse senedi TKFEN 11 Eylül’de yüzde 9’a yakın değer kaybı göstererek 83,05 TL seviyesine düştü; tavan-taban fiyat aralığı ise 82,30 - 100,50 TL olarak belirtildi. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yaptığı açıklamada, Tekfen’in tüzel kişiliğine veya Can Grubu hisselerine herhangi bir tedbir ya da yaptırım uygulanmadığını bildirdi. Soruşturma kapsamında şirkete ilişkin bir uygulama veya kısıtlama söz konusu değil; hissede kısa vadeli dalgalanma devam ediyor.

Tekfen Holding’de Neler Bekleniyor?

Şirket hisseleri üzerinde, Can Holding soruşturması kaynaklı risk algısı ve piyasa hassasiyeti sürmekte. Son açıklamalara göre Tekfen Holding’in operasyon kapsamında yer almadığı; yalnızca Can Grubu’na ait hisselerin paylara karşılık geldiği bilgisi yatırımcılarla paylaşıldı. Kısa vadede hissede oynaklık yüksek seyredebilir, hissedarlık yapısındaki değişimler yakından izleniyor. Kurumsal yapısı ve çeşitlendirilmiş portföyü sayesinde Tekfen Holding uzun vadede güçlü bir finansal temel üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor