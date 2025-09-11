Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Eylül Çarşamba gününü yüzde 0,96 değer kazanarak 10.586,32 puandan tamamladı.

Haftanın dördüncü işlem günü olan 11 Eylül Perşembe gününe endeks yüzde 0.12 düşüşle 10.573 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



ABD ekonomisi soğuyor...



ABD ekonomisindeki soğumayı gösteren işaretler istihdam verileriyle gözler önüne serildi. Beklentilerin altında gelen rakamların ardından Fed'in yıl sonuna kadar faizde 75 baz puan indirim beklentisi her geçen gün güçleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.



S&P 500 ve Nasdaq endeksi rekor tazeledi...



New York borsasında dün karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48 azalırken S&P 500 endeksi yüzde 0,3, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. S&P 500 endeksi 6.532,04 puan ve Nasdaq endeksi de 21.886,06 puanla kapanış rekorlarını tazeledi.

Asya Borsaları Hong Kong hariç artıda...

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi 44.396,95 puanla rekor seviyeyi test etti. Güney Kore'de Kospi endeksi 3.344,70 puanla tarihi zirvesini gördü. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.



Ons altın ve petrolde tablo nasıl?



Son dönemde rekor üstüne rekor kıran ons altın fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 3 bin 630 dolardan işlem görüyor.

İsrail'in Katar'ı vurmasının ardından hareketlenen Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 67,2 dolarda seyrediyor.