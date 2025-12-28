Son Mühür- 2018'den bu yana Dünya yörüngesindeki uydu sayısında kelimenin tam anlamıyla bir patlama yaşanmış durumda.

4 binden yaklaşık 14 bine çıkan uydu sayısında ağırlık Elon Musk'ın Starlink şirketinde. Stalink'in şı anda 340 kilometreyle 540 kilometrelik irtifada 9 binden fazla uydusu bulunuyor.

Dünyanın her noktasından internete ulaşım sağlanmasında anahtar rol oynayan Starlink uyduları, uydu kirliliği konusunda temel aktör haline gelmiş durumda.

Uzayın çöplük olma riski artıyor...



British Columbia Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan ve şu anda Princeton Üniversitesi'nde görev yapan Sarah Thiele'in öncülüğünde gerçekleştirilen bir araştırma, tek bir güneş patlamasının bile uzayı uydu mezarlığına çevirme ihtimali olduğunu gözler önüne serdi.

Thiele ve arkadaşlarının araştırmasına göre iki uydunun birbirine 1 kilometreden daha yakın yaklaşması olarak tanımlanan bir yakınlaşmanın her 22 saniyede bir gerçekleşiyor.

Bu rakamın Starlink uyduları için 11 dakika olduğu belirtiliyor.

Söz konusu araştırmaya göre uyduların diğer uydulara çarpmaması için yılda ortalama 41 manevra yapması gerekiyor.



Söz konusu uyduların için en büyük tehlike büyük güneş patlamaları.

Mayıs 2024'deki Gannon patlamasında uzaydaki uyduların yarısı yeniden konumlanabilmek için yakıtlarının önemli bir bölümünü kullanma zorunda kaldığına dikkat çekiliyor.

Navigasyon sistemi çökebilir...



Güneş patlamasının yaratacağı fırtınaların uyduların navigasyon ve iletişim sistemlerini devre dışı bırakması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Dünya'nın etrafında dönen uyduların çarpışmasıyla doğabilecek uydu enkaz yığınının insanlığın uzaya yeniden bir şey fırlatmasını imkansız hale getirebileceğine dikkat çekiliyor.

Araştırmada, hesaplamalara göre, Haziran 2025 itibarıyla uydu operatörleri kaçınma manevraları için komut gönderme yeteneklerini kaybederlerse, yaklaşık 2,8 gün içinde felaket niteliğinde bir çarpışma meydana gelecek.

Mega uydu takımyıldızı çağından önce, 2018'de yapılan hesaplamalarda bu rakam 121 gündü.

Bilinen insanlık tarihinde en güçlü güneş patlaması olarak kayıtlara geçen 1859'daki Carrington patlamasının benzerinin olması halinde uydulara üç günden daha uzun bir süre ulaşılamayacağı vurgulanıyor.