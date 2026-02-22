Son Mühür- Chatgpt'nin yaratıcı OpenAI'nin kurucusu Sam Altman'ın The Indian Express'e verdiği röportajda söyledikleri yapay zekayla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Altman röportajında,

“İnsanlar bir yapay zeka modelini eğitmenin ne kadar enerji gerektirdiğinden bahsediyor… Ama bir insanı eğitmek de çok fazla enerji alıyor. Zeki olman için yaklaşık 20 yıllık bir yaşam ve o süre boyunca yediğin tüm yiyecekler gerekiyor.” ifadelerine yer vermişti.



Çin'de robotların senkronize bir şekilde kung fu yaptığı görüntülerin gündem olduğu, yapay zekanın insanları işsiz mi bırakacak sorularının sorulduğu dönemde Altman'ın açıklamaları kafaları karıştırdı.

Zengin sınıfı robotu seçer...



Gazeteci Çağla Üren,

''İnanılmaz bir açıklama ama aynı zamanda inanılır bir açıklama. Robot, insandan daha ucuza geliyorsa zengin sınıfı robotu seçer. Onlar için önemli olan, hangimizin daha ucuza geleceği'' hatırlatmasında bulundu.

''Sam Altman açıkça diyor ki, "Yapay zeka eğitmek çok enerji yakıyor evet, ama insan yetiştirmek daha çok enerji yakıyor." mesajı veren Çağla Üren,

''Bir tarafta insanı doğanın bir parçası olarak gören, onu böcekten çiçekten ayırt etmeyenler var. Diğer tarafta metayı doğadan, gezegenden ve insandan üstün tutanlar. Çetin bir savaş bizi bekliyor'' uyarısında bulundu.