Son Mühür- 20.yüzyılın başlarında hayal gibi duran robotlar yapay zeka teknolojisindeki inanılmaz gelişmeyle günümüzde neden olması dedirtiyor.

Isaac Asimov'un Üç Robot Yasası'na benzer bir adım Çin'den geldi.

Çin'in siber düzenleyici kurumu, insan kişiliğini simüle etmek ve kullanıcılarla duygusal etkileşim kurmak üzere tasarlanmış yapay zeka hizmetlerinin denetimini sıkılaştıracak taslak kuralları kamuoyunun görüşüne sundu.

Bu adım, Pekin'in güvenlik ve etik gerekliliklerini güçlendirerek tüketiciye yönelik yapay zekanın hızlı yayılımını şekillendirme çabasının altını çiziyor.



Yeni kurallar ne getiriyor?



Önerilen kurallara göre, Çin'de halka sunulan ve insan kişiliğinin özelliklerini, düşünme biçimlerini ve iletişim tarzlarını simüle eden ve metin, resim, ses, video veya diğer yollarla kullanıcılarla duygusal olarak etkileşim kuran yapay zeka ürünleri ve hizmetleri için geçerli olacak.

Ayrıca taslak, sağlayıcıların kullanıcılara aşırı kullanım konusunda uyarıda bulunmasını ve kullanıcılar bağımlılık belirtileri gösterdiğinde müdahale etmesini gerektiren bir düzenleyici yaklaşım ortaya koyuyor.

Öneriye göre, hizmet sağlayıcıların ürün yaşam döngüsü boyunca güvenlik sorumluluklarını üstlenmeleri ve algoritma incelemesi, veri güvenliği ve kişisel bilgi koruması için sistemler kurmaları gerekecek.

Taslak ayrıca potansiyel psikolojik riskleri de hedef alıyor. Bu önlemler, içerik ve davranış konusunda kırmızı çizgiler belirleyerek, hizmetlerin ulusal güvenliği tehlikeye atan, söylenti yayan veya şiddeti ya da müstehcenliği teşvik eden içerik üretmemesi gerektiğini belirtiyor.



Isaac Asimov kapıyı açmıştı...



Isaac AsimovWun ilk olarak 1942'de yayımlanan "Runaround" öyküsünde ortaya çıkmış ve sonraki robot temalı eserlerinde temel prensip haline gelmiş robotlar için üç kuralı şöyledi.

1. Birinci Yasa: Bir robot, bir insana zarar veremez ya da eylemsiz kalarak bir insanın zarar görmesine izin veremez.

2. İkinci Yasa: Bir robot, kendisine bir insan tarafından verilen emirleri yerine getirmelidir; bu emirler Birinci Yasa ile çelişmedikçe.

3. Üçüncü Yasa: Bir robot, kendi varlığını korumak zorundadır; bu koruma Birinci ya da İkinci Yasa ile çelişmedikçe.