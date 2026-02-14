Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yer alan Antalya Teknokent’te yapımı tamamlanan Ar-Ge 4 Binası ile GO Girişim Ofisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Ar-Ge kapasitesi ve teknoloji girişimciliği alanındaki uzun vadeli hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Kacır, milyar dolar değerlemeyi aşan Türk teknoloji girişimlerinin ekosistemde giderek daha belirleyici bir konuma geldiğini vurguladı. Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin teknoloji temelli kalkınma vizyonuna işaret ederek, "2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve Turcorn’larımızın toplam değerlemesinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya Teknokent Ar-Ge 4 Binası ve GO Girişim Ofisi Açılış Töreni için kente gelen Bakan Kacır, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki Antalya Teknokent alanında faaliyete geçen yeni binanın, girişimcilik ekosistemi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Kacır, Türkiye’nin 2030 hedefleri doğrultusunda teknoloji girişimciliğini stratejik bir kaldıraç olarak gördüklerini ifade etti.

Teknolojik dönüşüm vurgusu

Konuşmasında küresel ölçekte yaşanan hızlı dönüşüme dikkat çeken Bakan Kacır, teknolojinin yalnızca üretim süreçlerini değil, sosyal yaşamı ve kalkınma anlayışını da köklü biçimde dönüştürdüğünü söyledi. Kacır, "Özellikle yapay zekâ, büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojilerde inşa edilen birikim; ülkelerin büyüme ve kalkınma rotasını tayin ediyor. Bu nedenle teknoloji girişimciliğini; Türkiye Yüzyılı’nda daha müreffeh ve tam bağımsız Türkiye’nin anahtarı olarak görüyoruz" dedi.

Kamu kaynaklarıyla oluşturulan çarpan etkisi

Son 23 yılda girişimcilik ekosistemine yönelik bütüncül bir destek yapısı oluşturduklarını belirten Bakan Kacır, kamu kaynaklarının özel sektör yatırımlarını tetikleyen etkisine dikkat çekti. Kacır, "Fonların fonu ve eş finansman modelleriyle 4,6 milyar liralık kamu kaynağını girişimlerimize yönlendirdik. Sağladığımız finansmanın oluşturduğu çarpan etkisiyle 120 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik" diye konuştu.

“Turcorn” vizyonu

Türkiye’de milyar dolar değerlemeyi aşan teknoloji girişimlerinin sayısındaki artışa değinen Kacır, 2019 yılında bu ölçekte bir girişimin bulunmadığını, bugün ise küresel ölçekte rekabet eden yedi girişime ulaşıldığını söyledi. Kacır, bu tabloyu şu sözlerle özetledi:

"2019’da ülkemizde milyar dolar değerlemeyi aşmış tek bir teknoloji girişimi bulunmuyorken; bugün küresel arenada bayrak gösteren 7 unicorn’umuz, bizim özgün tabirimizle 7 Turcorn’umuz var. Bu başarı girişimcilerimizin; doğru vizyon, güçlü altyapı ve etkin finansman imkânlarıyla desteklendiğinde neleri başarabileceğinin en somut kanıtıdır. 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve Turcorn’larımızın toplam değerlemesinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz."

Teknoparklar ekosistemin merkezinde

Teknoparkların Ar-Ge’den ticarileşmeye uzanan zincirde kilit bir rol üstlendiğini dile getiren Bakan Kacır, son 23 yılda teknopark sayısının 2’den 114’e, bu alanlardaki girişim sayısının ise 56’dan 12 binin üzerine çıktığını aktardı. Antalya’nın turizm ve tarım ölçeği sayesinde teknoloji girişimleri için önemli bir uygulama ve test alanı sunduğunu ifade eden Kacır, kentin bu yönüyle güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

235 milyon liralık yatırımla hayata geçti

Yaklaşık 235 milyon lira Bakanlık desteğiyle inşa edilen Ar-Ge 4 Binası’nın 7 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Kacır, yapının hem yerli teknoloji girişimleri hem de küresel firmalar için bir Ar-Ge üssü olmasının hedeflendiğini kaydetti. Binada faaliyet gösterecek GO Girişim Ofisi’nin, kuluçka ve kuluçka öncesi aşamadaki girişimlere mentorluk, yatırımcı buluşmaları, hızlandırma programları ile prototipleme ve test imkanları sunacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı kararıyla yaklaşık bin 100 dekarlık alanın Antalya Tarım Teknokenti ilan edildiğini hatırlatan Bakan Kacır, bu adımın tarım teknolojilerinde dönüşümü hızlandıracağını söyledi.

“Antalya’ya çizilen elbise dar geliyor”

Açılışta konuşan Özlenen Özkan, Antalya’nın yalnızca turizm ve tarımla anılmasının kentin gerçek potansiyelini yansıtmadığını dile getirdi. Prof. Dr. Özkan, "Bugün burada, Antalya için yüreğimizde taşıdığımız güçlü inancın somut bir adım haline gelişine hep birlikte tanıklık etmenin heyecanını yaşıyoruz. Antalya denilince akla çoğu zaman oteller ve seralar geliyor. Doğru; ama eksik. Çünkü Antalya’ya yıllardır çizilen bu elbise dar geliyor. Antalya, turizmin ve tarımın başkenti olduğu gibi; bilimsel üretimin ve ileri teknolojinin de başkenti olmalı" diye konuştu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren Antalya Teknokent’i stratejik bir merkez olarak konumlandırdıklarını vurgulayan Özkan, teknokentin kentteki girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin lokomotifi olması gerektiğini söyledi. Antalya Teknokent’in Türkiye genelindeki konumuna da değinen Özkan, "Bugün Türkiye’deki 114 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında en büyük 6’ncı teknokente sahibiz. İstanbul ve Ankara’dan sonra, Anadolu’nun tartışmasız lideriyiz" dedi.

“Antalya’dan dünyaya uzanan ekosistem”

Antalya Teknokent’in büyüme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Özkan, "Dört yıl önce Ar-Ge 5 Binamız ve TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ar-Ge Ofisi’nin açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün de Ar-Ge 4 Binamızı ve GO Girişim Ofisimizi hizmete alıyoruz. Bu yatırım "Biz yaparız" diyen bir ülkenin, "en iyisini hedefleriz" diyen bir milletin kendine güvenidir…" sözleriyle yeni binanın önemine dikkati çekti.

Özkan, Ar-Ge 4 Binası’nın modern altyapısıyla girişimcilerin fikirlerini prototipe dönüştürebileceği, projelerini geliştirebileceği ve uluslararası pazarlara açılabileceği bir merkez olarak tasarlandığını belirterek, Antalya’dan dünyaya uzanan sürdürülebilir bir girişim ekosistemi inşa ettiklerini ifade etti.

Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AK Parti Antalya milletvekilleri, Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.