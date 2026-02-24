Son Mühür- Yapay zeka şirketleri sadece insanların değil köklü firmaların da ezberini bozmaya devam ediyor.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropıc, IBM'in en büyük gelir kalemlerinden biri olan COBOL hakkında dikat çeken atılımı duyurdu.

Claude modellerinin geliştiricisi olan Anthropıc, Claude Code adlı ajan tabanlı kodlama aracının COBOL modernizasyonunu otomatikleştirebileceğini duyurdu.



Çok daha hızlı... Çok daha ucuz...



Yapılan açıklamada, Claude Code'un COBOL kod tabanlarını analiz edip, adım adım modern dillerde yeniden yazmayı otomatikleştirebileceği, insan denetimiyle birlikte çok hızlı ve ucuz hale getirebileceği vurgulandı.



Yapay zeka teknolojisindeki gelişmenin duyulmasının ardından 170'den fazla ülkede faaliyet gösteren 400 binden fazla çalışanı olan teknoloji devi IBM'in hisseleri gelirlerinde azalma olacağı gerekçesiyle kısa zaman içinde yüzde 10 düştü.