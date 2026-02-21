Dün yani 20 Şubat 2026’da sınırlı araştırma önizlemesi olarak kullanıma açılan bu özellik, yapay zeka çağında kod güvenliğini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Ekipler artık kodlarını yükledikten sonra olası zayıf noktaları hızlıca görebiliyor, böylece projeler daha sağlam ve korunaklı hale geliyor.

Claude Code Security Nasıl Çalışır?

Araç, Claude’un ileri seviye mantık yürütme becerisini tam anlamıyla devreye sokuyor. Kodları deneyimli bir güvenlik araştırmacısı gibi okuyor, verilerin sistem içindeki hareketini takip ediyor ve farklı modüller arasındaki ilişkileri çözümlüyor. Basit kural eşleştirmeleri yerine bağlama dayalı derin analiz yapıyor. Bu sayede iş mantığı hataları, erişim kontrolü kırılmaları gibi karmaşık zafiyetleri rahatça tespit edebiliyor.

Her bulgu, birden fazla doğrulama katmanından geçiyor. Yanlış pozitifler en aza indiriliyor, her riske önem derecesi ve güven skoru ekleniyor. Dashboard arayüzünde önerilen yamalar net biçimde gösteriliyor. Hiçbir değişiklik otomatik uygulanmıyor; son karar her zaman kullanıcıda kalıyor.

Claude Code Security Ne İşe Yarar?

Temel görevi, güvenlik ekiplerinin yükünü hafifletmek ve yıllardır fark edilmeyen tehditleri gün yüzüne çıkarmak. İç testlerde üretimdeki açık kaynak projelerde 500’den fazla uzun süredir gizli kalmış kritik sorunu ortaya çıkardı. Bu bulgular, uzman incelemelerinden bile kaçmıştı.

Özellikle yapay zeka ile kod üretimi hız kazandığı bugünlerde büyük fark yaratıyor. Saldırganlar da aynı teknolojilerden yararlandığı için savunmacılara güçlü bir avantaj sağlıyor. Ekipler öncelikleri kolayca belirleyebiliyor, biriken güvenlik görevleri azalıyor ve genel kod kalitesi yükseliyor. Sektör genelinde güvenlik standardını yukarı çekmeyi hedefliyor.

Kimler Kullanabilir?

Şu anda sadece Enterprise ve Team planı müşterilerine sunuluyor. Açık kaynak proje bakımcıları ise özel form doldurarak ücretsiz ve hızlı erişim talep edebiliyor. Anthropic, topluluk geri bildirimleriyle aracı daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

Claude Code Security, kod güvenliğinde yepyeni bir sayfa açıyor. Geliştiriciler için vazgeçilmez bir yardımcı olmaya aday bu yenilik, dijital dünyada daha güvenli bir gelecek vaat ediyor. Detaylı inceleme için Anthropic’in resmi duyuru sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Gerçek Hayattan Örnek

Gerçek Hayattan Tespit Edilen Örnekler

GhostScript kütüphanesinde font işleme sırasında yığın taşması sorunu ortaya çıktı. Claude bir commit'te eklenen sınır kontrolünü fark etti, ardından gdevpsfx.c dosyasında benzer ama korunmasız bir çağrı buldu. Kötü niyetli bir PostScript dosyasıyla çökertme kanıtı üretti.

OpenSC akıllı kart veri işleminde tampon taşması belirlendi. sc_get_cache_dir sonrası strcat kullanımı sınır kontrolü olmadan yapılmıştı. 4096 baytlık tampona güvenli olmayan birleştirme işlemi uygulanıyordu.

Claude deseni hemen yakaladı ve yama önerdi.

CGIF kütüphanesinde GIF sıkıştırma sırasında LZW sözlüğü dolduğunda "clear" token'ları yüzünden sıkıştırılmış veri beklenenden büyük hale geliyordu. Claude algoritmayı anlayıp küçük bir görüntüyle tampon taşması tetikleyecek girdi hazırladı.

Bunlar gibi iş mantığı kusurları, erişim kontrolü kırılmaları ve çok dosyalı veri akışı sorunları artık otomatik olarak yakalanıyor. Geleneksel araçlar genellikle tek dosya odaklı kalırken bu sistem tüm codebase'i bütüncül değerlendiriyor.